«Φρούριο» το σπίτι της γυναίκας που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία – «Έπαιζε θέατρο μπροστά στους γείτονες»

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση της 62χρονης από το χωριό Κλειδί στη Βοιωτία που είχε θάψει τη νεκρή μητέρα της δίπλα από το σπίτι στο οποίο διέμενε λέγοντας ψέμματα σε όλο το χωριό και τους συγγενείς της, καθώς υποστήριζε ότι η ηλικιωμένη βρίσκεται εν ζωή.

Ειδικότερα, η 91χρονη ήταν εξαφανισμένη για χρόνια και η κόρη της έλεγε στους συγγενείς πως η μητέρα της είναι στο σπίτι και δεν βγαίνει έξω.

Μάλιστα, η δράστις είχε μετατρέψει το σπίτι τους σε «φρούριο» με μόνιμα σφραγισμένες πόρτες ενώ κάθε φορά που κάποιος γείτονας περνούσε απ' έξω έπαιζε θέατρο και φώναζε «μαμά, έρχομαι, σταμάτα».

Τελευταία φορά που οι γείτονες είχαν δει την ηλικιωμένη ήταν πριν από τέσσερα χρόνια. Τότε είχαν αντικρίσει την ατυχή γυναίκα αποστεωμένη, βρώμικη και με σκισμένα ρούχα να την έχουν παρατήσει μέσα σε ένα σεντόνι, στο πάτωμα.

Όπως εξήγησε η ξαδέλφη της δράστιδος στο protothema.gr, έκτοτε η 62χρονη έλεγε πως η μητέρα της βρίσκεται σε κάποια δομή για ηλικιωμένους αλλά όλοι στο χωριό είχαν αντιληφθεί τι συμβαίνει.

Την 62χρονη πρόδωσε η γυναίκα που έφερε στο σπίτι άρον-άρον για να παραστήσει τη μητέρα της στους Αστυνομικούς. Η ηλικιωμένη, γειτόνισσα της 62χρονης, όταν ρωτήθηκε από τους Αστυνομικούς πως τη λένε μπερδεύτηκε και είπε το κανονικό της όνομα αποκαλύπτοντας έτσι την απάτη που είχε στήσει η δράστης.