Φρουρός λιποθύμησε δίπλα στο φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ (video)

Ένας φρουρός λιποθύμησε και έπεσε από την εξέδρα ενώ κρατούσε αγρυπνία δίπλα στο φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ, στο Παλάτι του Γουέστμινστερ.

Εκατοντάδες χιλιάδες πενθούντες έχουν κάνει ουρές για να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής στη μονάρχη μετά το θάνατό της στο Balmoral την Πέμπτη.

Οι πολίτες έμειναν άναυδοι όταν ένας φρουρός άρχισε να κουνιέται, λίγες στιγμές πριν καταρρεύσει. Ο άνδρας νωρίτερα είχε κατέβει για λίγο από το βάθρο πριν ξαναπάρει τη θέση του. Όμως, δευτερόλεπτα αργότερα, έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε προς τα εμπρός, προσγειώθηκε στο πέτρινο πάτωμα.

Η ζωντανή ροή διακόπηκε επίσης για αρκετά λεπτά καθώς η αστυνομία έσπευσε να βοηθήσει τον άνδρα.

Το φέρετρο της Βασίλισσας, το οποίο έχει τοποθετηθεί σε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα που ονομάζεται catafalque, φυλάσσεται όλο το εικοσιτετράωρο από μονάδες του Sovereign’s Bodyguard, του Household Division ή του Yeoman Warders of the Tower of London.

