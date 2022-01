Φριτζ – Τσιτσιπάς 2-3: Με επική ανατροπή στα προημιτελικά του Australian Open

Ύστερα από μια απίθανη μάχη διάρκειας 3 ωρών και 23 λεπτών, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς, λύγισε τον 24χρονο Αμερικανό (Νο.22) με 4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4 και έκλεισε θέση στην οκτάδα του Australian Open.

Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ταλαντούχο Ιταλό τενίστα, Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος είναι το No.10 στον κόσμο κι έχει αποδείξει ότι το μέλλον του ανήκει με τις σαρωτικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί στα τελευταία γκραντ σλαμ.

Ο Τέιλορ Φριτζ είναι ένας εξαιρετικός τενίστας, ο οποίος βρίσκεται συνεχώς σε ανοδική πορεία. Μεγάλο του όπλο είναι το τρομερό σερβίς του και με αυτό φρόντισε να δυσκολέψει αφάνταστα τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Αμερικανός τενίστας δύσκολα έχανε πόντους στο σερβίς του, με αποτέλεσμα όταν κατάφερνε να σπάσει το σερβίς του Έλληνα τενίστα, να κατακτά το σετ.

Ο Φριτζ κατάφερε να πληγώσει δύο φορές το σερβίς του Στέφανου Τσιτσιπά. Η πρώτη ήταν στο πρώτο σετ, όταν κι έκανε το 4-3 με μπρέικ, με αποτέλεσμα να πάρει το πρώτο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έδωσε πολλά δικαιώματα και στο 4-5 υπέρ του κατάφερε να κάνει ένα καθοριστικό μπρέικ και να ισοφαρίσει σε 1-1 στα σετ.

Η δεύτερη φορά που ο Φριτζ κατάφερε να σπάσει το σερβίς του Τσιτσιπά ήταν στο τρίτο σετ. Ο Αμερικανός πλήγωσε μία ακόμη φορά τον Έλληνα τενίστα κι έκανε το 2-1 στα σετ.

Όλα έδειχναν να είναι υπέρ του, υπολόγιζε, όμως, χωρίς τον Στέφανο. Ο Έλληνας τενίστας μπήκε αποφασισμένος στο τέταρτο σετ, το κατέκτησε με 6-3, έκανε το 2-2 κι έστειλε το παιχνίδι στο πέμπτο και καθοριστικό σετ.

Εκεί σε αντίθεση με τα προηγούμενα σετ, πρώτος σέρβιρε ο Φριτζ. Ο Αμερικανός μέχρι και το 4-4 σέρβιρε άψογα και δεν έδειχνε ότι μπορεί να χάσει γκέιμ στο σερβίς του. Ωστόσο, ο Τσιτσιπάς τον στρίμωξε και του έκανε μπρέικ στο καθοριστικότερο σημείο του αγώνα.

Ο Έλληνας τενίστας έκανε το 4-5 και το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να σερβίρει καλά για να κλείσει το ματς. Έτσι κι έγινε! Παρά τη μεγάλη προσπάθεια του Φριτζ, ο Τσιτσιπάς έκανε το 6-4 στα γκέιμ και το 3-2 στα σετ και πήρε την μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Open

The love affair Down Under continues 💙@steftsitsipas defeats Taylor Fritz 4-6 6-4 4-6 6-3 6-4 to advance to his third #AusOpen quarterfinal.#AO2022 pic.twitter.com/mt3IPutHxe

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2022