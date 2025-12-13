Φρικτό τροχαίο στη Χίο: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε ηλικιωμένο πεζό

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Χίο, με θύμα 59χρονο οδηγό μοτοσικλέτας, που παρέσυρε ηλικιωμένο πεζό.

Το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί του Σαββάτου (13.12.25) στη Λεωφόρο Αιγαίου, στο λιμάνι της Χίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου τις 6.20 το πρωί του Σαββάτου, όταν ο άτυχος οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε 88χρονο πεζό ο οποίος διέσχιζε κάθετα την οδό Κόκκαλη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο πεζός και ο οδηγός της μηχανής να χτυπήσει σε τοιχίο.

Αμεσα έγινε η μεταφορά και των δύο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Χίου, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του 59χρονου οδηγού, ενώ ο 88χρονος παραμένει νοσηλευόμενος.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi