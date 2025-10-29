Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Αστυνομικά Νέα

Φρικτό έγκλημα στη Ροδόπη – Νεκρός ηλικιωμένος που δέχτηκε επίθεση με μπαστούνι από τον γιό του

Ο 51χρονος που συνελήφθη από τις αρχές και κρατείται, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας ηλικιωμένος τα ξημερώματα της Τετάρτης (29.10.2025) στο σπίτι του στην Ροδόπη, όπου του επιτέθηκε ο γιος του προκαλώντας του σοβαρά χτυπήματα με μπαστούνι στο κεφάλι.

Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε στον Ίασμο Ροδόπης, όπου ο ένας 51χρονος σκότωσε τον 82χρονο πατέρα του, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σήμερα γύρω στις 4 τα χαράματα. Ο γιος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και θανατηφόρο σωματική βλάβη σε βάρος του ηλικιωμένου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο του άτυχου 82χρονου.

Βίντεο ντοκουμέντο με γυναίκα να καταγγέλλει τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

Ο 51χρονος που συνελήφθη από τις αρχές και κρατείται, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Από την ιατροδικαστική προκύπτει ότι το θύμα είχε χτυπήματα στο κεφάλι με όργανο, πιθανότατα μπαστούνι, το οποίο και κατασχέθηκε από την αστυνομία.

Η νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε έδειξε ότι ο 82χρονος φέρεται να πέθανε από καρδιακή ανακοπή, η οποία πιθανόν να προκλήθηκε μετά το σοκ της επίθεσης.

newsit.gr

