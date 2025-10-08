Φρικτή επίθεση: Κάρφωσε πιρούνι στα μάτια της εγκύου συζύγου του και αναζητείται

Στο Αττικό νοσοκομείο νοσηλεύεται έγκυος γυναίκα μετά από φρικτή επίθεση με τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια από πιρούνι, η οποία κατήγγειλε ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και αναζητείται ο σύζυγός της.

Η 39χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο τα μεσάνυχτα της Δευτέρας με τραύματα στο πρόσωπο και εξετάστηκε στα Επείγοντα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, είχε σημάδια από πιρούνι και αίματα στο πρόσωπο.

Η γυναίκα που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα, χειρουργήθηκε σήμερα και στα δύο μάτια και «δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. «Οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν», σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στη Μαιευτική Κλινική με αστυνομική προστασία, ενώ το έμβρυο δεν κινδυνεύει.

Δείτε το βίντεο:

Ειδοποιήθηκε η ΕΛΑΣ και η 38χρονη κατήγγειλε πως τα τραύματα της τα προκάλεσε ο σύζυγός της ο οποίος και αναζητείται.

Πηγή: protothema.gr