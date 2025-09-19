Φρίκη στον Πειραιά: Μαχαίρωσαν ιδιοκτήτρια σχολής οδηγών στη μέση του δρόμου

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά, όταν δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες μαχαίρωσαν ιδιοκτήτρια σχολής οδηγών στη μέση του δρόμου.

Το σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής (19.9.25) στον Πειραιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του parapolitika.gr, άνδρες που επέβαιναν σε δύο μηχανάκια με καλυμμένες πινακίδες -στο ένα επέβαινε ένα άτομο με κράνος και στο άλλο δύο, επίσης με κράνη- μαχαίρωσαν τη γυναίκα που έχει τη σχολή οδηγών, με το περιστατικό να έχει προκαλέσει σοκ στην περιοχή.

Επίθεση με μαχαίρι σε ιδιοκτήτρια σχολής οδηγών στον Πειραιά: Οι περιγραφές της κόρης της

«Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου κλαίγοντας και φωνάζοντας πως την χτύπησαν. Η ίδια όπως κάθε ημέρα πηγαίνει νωρίς το πρωί στο γραφείο το ανοίγει και το ετοιμάζει έτσι συνέβη και σήμερα. Όμως λίγο μετά τις 8:30 δύο νεαροί που φορούσαν κουκούλες στα πρόσωπά τους εισέβαλαν στο γραφείο. Τους είδε από την πόρτα και κατάλαβε ότι κάτι κακό θα γινόταν και έβαλε τις φωνές καλώντας σε βοήθεια και ο ένας από τους δύο δράστες τη χτύπησαν με γκλοπ στο πόδι τρεις φορές» δηλώνει η Βασιλική Μερτίκα αναφερόμενη στην τραυματική εμπειρία που είχε η μητέρα της.

«Κίνητρο θεωρούμε ότι είναι η ληστεία όμως δεν πρόλαβαν να πάρουν τίποτε αφού ήδη στο δρόμο είχα βγει γείτονες για να δουν τι συμβαίνει. Οι δράστες διέφυγαν με δύο μηχανάκια. Η μητέρα μου θα υποβληθεί σε επέμβαση τώρα στο Τζάνειο νοσοκομείο, είναι πολύ φοβισμένη από όσα έζησε» πρόσθεσε η κ. Μέρτικα μιλώντας για την κατάσταση υγείας της μητέρας της.

Αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης, που διατηρεί συνοικιακό κατάστημα ακριβώς δίπλα στη σχολή οδηγών, μετέφερε το κλίμα από τη σοκαριστική στιγμή της επίθεσης, όταν επικράτησε πανικός. «Όλοι μείναμε άναυδοι», περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας, όταν περίπου στις 08:45 άκουσε «στριγγλιές και φωνές». «Άκουσα να φωνάζουν βοήθεια και δίπλα βλέπω δύο σκούτερ μεγάλου κυβισμού, ένας μόνος του στο μπροστινό και δύο πίσω και οι 3 με κράνη, το ένα ήταν χωρίς πινακίδες και το άλλο με καλυμμένη πινακίδα», ανέφερε, περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά των δραστών και τονίζοντας πως ο συνοδηγός του δεύτερου σκούτερ που βγήκε από τη σχολή οδηγών ήταν και ο δράστης που μαχαίρωσε τη γυναίκα.

Μεταξύ της σχολής οδηγών και του καταστήματος που διατηρεί ο αυτόπτης μάρτυρας υπάρχει ένα καφέ, από το οποίο βγήκε πελάτης μόλις άκουσε τις φωνές και κατευθύνθηκε στη σχολή οδηγών, όπου και ήρθε αντιμέτωπος με τον δράστη που μαχαίρωσε την ηλικιωμένη γυναίκα, ο οποίος δεν δίστασε να τον απειλήσει με αιχμηρό αντικείμενο, διαμέτρου περίπου 40 εκατοστών, το οποίο και αποτελεί το αντικείμενο με το οποίο επιτέθηκε στην γυναίκα. Εντός της σχολής οδηγών υπήρχε λίμνη αίματος από το τραύμα της γυναίκας, ηλικίας περίπου 80 ετών, ενώ όπως περιγράφει, ο δράστης μπήκε στη σχολή οδηγών και μαχαίρωσε τη γυναίκα κατευθείαν. Δεν προηγήθηκε διάλογος, αντιπαράθεση ή συζήτηση, δίνοντας την αίσθηση ότι το χτύπημα ήταν στοχευμένο. Ταυτόχρονα, η θέση αυτή φέρεται να «δένει» με μαρτυρία που αναφέρει ότι οι δράστες φέρεται να έκαναν μία «διερευνητική πρώτη βόλτα» περνώντας έξω από το κατάστημα πριν από το χτύπημα, καθώς στο σημείο βρίσκονται συχνά άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ. Όταν είδαν ότι «το πεδίο είναι καθαρό», ξαναήρθαν και μαχαίρωσαν τη γυναίκα.

Τα αντανακλαστικά της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν άμεσα, καθώς η ομάδα ΔΙΑΣ σε λιγότερο από 10' βρέθηκε στο σημείο, ενώ μέχρι να παραλάβει τη γυναίκα το ΕΚΑΒ μία φαρμακοποιός έδωσε τις πρώτες βοήθειες.