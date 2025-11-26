Φρίκη στις ΗΠΑ: «Σκότωσα την 25χρονη σύζυγό μου και βίασα τη σορό της», ομολόγησε 28χρονος

Οργή προκάλεσε στις ΗΠΑ η κυνική ομολογία του 28χρονου Ζαρμπάμπ Αλί, ότι όχι μόνο σκότωσε την 25χρονη σύζυγό του Ρέιστελ Καστίγιο και μετά βίασε τη σορό της, αφού την ξέθαψε στον ρηχό τάφο που την είχε βάλει.

Ο 28χρονος κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο για τη δολοφονία που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2022 στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ με τον ίδιο να ομολογεί «είμαι τέρας».

Στην ομολογία του για τη δολοφονία που διέπραξε λίγο πριν οριστικοποιηθεί το διαζύγιο που είχε ζητήσει η 25χρονη, ο Ζαρμπάμπ Αλί περιέγραψε ότι κρύφτηκε στο διαμέρισμα της συζύγου του, η οποία ήταν μητέρα δύο παιδιών, και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε επανειλημμένα στο στήθος.

Μετά το έγκλημα ο 28χρονος τύλιξε τη σορό της 25χρονης σε μια κουβέρτα και προσπάθησε να καθαρίσει το αίμα πριν την θάψει σε έναν ρηχό τάφο. Λίγες ώρες αργότερα, δε, επέστρεψε, ξέθαψε το πτώμα και το κακοποίησε σεξουαλικά.