Φρίκη στις φυλακές της Κύπρου: Κατάδικοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου

Φρίκη στις φυλακές της Κύπρου, όταν κατάδικοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου για να τον εκβιάζουν.

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η ιστοσελίδα Cyprus Times. Το ότι όμως, ο υπό έρευνα βιασμός, έχει καταγραφεί σε βίντεο αποκαλύπτει σειρά αδικημάτων τα οποία θα έπρεπε να είχαν κινητοποιήσει εδώ και μέρες την Κυπριακή Αστυνομία, τη Διεύθυνση των Φυλακών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς η εικόνα δείχνει πως το σωφρονιστικό ίδρυμα είναι εκτός ελέγχου.

Βίντεο ντροπής

Το βίντεο, δείχνει τον κατάδικο ο οποίος έχει προβεί στην καταγγελία για βιασμό του, να είναι γονατισμένος πάνω σε κουβέρτα στο πάτωμα κελιού, με έναν εκ των καταδίκων που κατονομάστηκε ως βιαστής, να του κρατά το κεφάλι και να τον υποχρεώνει σε στοματικό σεξ. Γύρω ακούγονται -και σε κάποιες περιπτώσεις φαίνονται- άλλοι κατάδικοι, ενώ ένας εξ αυτών βιντεογραφεί την σκηνή.

Ο κατάδικος που κατήγγειλε ότι υπέστη βιασμό φαίνεται μάλλον τρομαγμένος με τα χέρια του σταυρωμένα, πάνω στα πόδια του. Αξιόπιστες πηγές του Τμήματος Φυλακών που προμήθευσαν το βίντεο στη Cyprus Times, ανέφεραν πως το συμβάν ήταν γνωστό σε δύο στελέχη των Φυλακών, αλλά δεν προέβησαν σε καμία απολύτως κίνηση.

Στόχος της λήψης βίντεο ήταν ο εξευτελισμός του κατάδικου, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες τον απειλούσαν ότι θα το στείλουν σε πρόσωπα του περιβάλλοντος του. Στη συνέχεια το βίντεο κυκλοφόρησε από κινητό σε κινητό εντός των Φυλακών, καθώς στα κελιά διακινούνται εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το βίντεο ήρθε σε γνώση και στελεχών του προσωπικού των Φυλακών χωρίς να γίνει καμία καταγγελία. Την καταγγελία την έκανε αρχικώς συγγενικό πρόσωπο του κατάδικου και στη συνέχεια ο ίδιος.

Το βίντεο, αποδεικνύει σειρά ποινικών και πειθαρχικών αδικημάτων. Πέραν του βιασμού, υπάρχει θέμα απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, εκβιασμού, προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράνομης εισαγωγής και χρήσης κινητών τηλεφώνων, παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κλπ.

Εκρηκτικά, ξύλο και τρύπες σε τοίχους

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προϊστορία. Όπως καταγγέλθηκε, ο βιασμός συνέβη στην Πτέρυγα 5 της κλειστής φυλακής, στην οποία είχε μεταφερθεί το κατ’ ισχυρισμό θύμα από την πτέρυγα 4. Η απομάκρυνση του από την πτέρυγα 4 κρίθηκε επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας. Ο συγκεκριμένος κατάδικος είχε δει συγκατάδικο του να κρύβει αντικείμενα στον προαύλιο χώρο της πτέρυγας και έκανε καταγγελία σε αξιωματικό των Φυλακών. Για τα κρυμμένα αντικείμενα, είχε γράψει επίσης η ιστοσελίδα Cyprus Times στις 12 Μαρτίου, αλλά το Τμήμα Φυλακών, για προφανείς λόγους επιχείρησε να διαψεύσει το συμβάν. Ωστόσο, δημοσιογραφικές πληροφορίες επιμένουν ότι βρέθηκε ποσότητα εκρηκτικών με φυτίλι, αλλά χωρίς πυροκροτητή, πυρίμαχα γάντια που είχαν αφαιρεθεί από το μαγειρείο των Φυλακών και μέσα στα γάντια υπήρχε κινητό τηλέφωνο. Ακολούθησαν έρευνες σε κελί ισοβίτη και εντοπίστηκε παρέμβαση στον τοίχο, κάτι που καταδείκνυε σχεδιασμό απόδρασης, αφού η πτέρυγα 4 εφάπτεται της νεκρής ζώνης στην Πράσινη Γραμμή. Το Τμήμα Φυλακών, 15 μέρες μετά το σχετικό δημοσίευμα, ανακοίνωσε ότι σε τοίχο κελιού βρέθηκαν 14 κινητά τηλέφωνα!

Το θύμα του κατ’ ισχυρισμό βιασμού μεταφέρθηκε επίσης στην πτέρυγα 1Α, όπου ξυλοκοπήθηκε από φίλους του κατάδικου που είχε κρύψει τα παράνομα αντικείμενα στην πτέρυγα 4. Τέλος, από την πτέρυγα 1Α μεταφέρθηκε και πάλι για λόγους ασφαλείας στην πτέρυγα 10Α.

Το θύμα του κατ’ ισχυρισμόν βιασμού, έχει διατελέσει τρόφιμος και σε Φυλακές του εξωτερικού, σε χώρα που δεν έχει και την καλύτερη φήμη για τις συνθήκες κράτησης, και όπως κατήγγειλε, οι συνθήκες στις Κεντρικές Φυλακές της Κύπρου, είναι ακόμη χειρότερες.

Τριτοκοσμικές συνθήκες κράτησης

Πληροφορίες αναφέρουν πως για το συμβάν πρόκειται να ζητήσει εξηγήσεις και ενημέρωση, η CPT (Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των Βασανιστηρίων σε χώρους κράτησης). Μέχρι πριν τρία χρόνια η Κύπρος αποτελούσε, για τη CPT, χώρα πρότυπο για τις συνθήκες κράτησης στις Κεντρικές Φυλακές και πλέον κατρακυλάει και πάλι στον πάτο.

Ενδεικτική τη κατάστασης είναι η εικόνα που παρουσιάζει γραφείο στελέχους του Τμήματος Φυλακών. Στον τοίχο υπάρχει κρεμασμένη κοτσίδα από μαλλιά κατάδικου, την οποία του έκοψαν με την βία αλλά και δύο γυναικεία εσώρουχα που βρέθηκαν σε κελί βαρυποινίτη. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα παρουσιάζονται ως «τρόπαια» και έχουν φωτογραφηθεί από μέλη του προσωπικού.

Επίσης, έχει αυξηθεί η συχνότητα ξυλοδαρμού καταδίκων από συγκατάδικους τους, είτε για μεταξύ τους διαφορές (κυρίως για ναρκωτικά) είτε μετά από οδηγίες μελών του προσωπικού.

Τα περισσότερα από τα περιστατικά είναι σε γνώση του αρμόδιου Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο δεν έχει λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο, έχοντας «παραδώσει τα κλειδιά» των Φυλακών στην Αστυνομία, η οποία και δεν θα έπρεπε να έχει καμία σχέση με το σωφρονιστικό ίδρυμα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης.

