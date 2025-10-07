Φρίκη στην Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε οικοδόμο στο κέντρο της πόλης!

Παρολίγο τραγωδία σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή στην Πάτρα, όταν κεραυνός χτύπησε οικοδόμο στο κέντρο της πόλης.

 

Γύρω στις 10.30 το πρωί έπεσε κεραυνός στο κέντρο της πόλης, στην οδό Μπουμπουλίνας και Φράττη και χτύπησε κοντά στο σημείο που βρισκόταν εργαζόμενος περίπου 45 ετών.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες από συναδέλφους του, δέχθηκε ισχυρό φορτίο και σωριάστηκε αναίσθητος. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο το πλήρωμα του οποίου του παρείχε πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Νοσοκομείο.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε αισθήσεις όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο.

 

Πηγή: tempo24.news

