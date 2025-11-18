Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, 2025
Φρίκη στην Πάτρα: 16χρονος κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης

Αποτροπιασμός στην Πάτρα, με την είδηση του βιασμού 12χρονης από 16χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όλα συνέβησαν προ διημέρου και συγκεκριμένα στις 16 Νοεμβρίου, όταν ο νεαρός , που γνώριζε την κοπελίτσα , την συνάντηση σε δρόμο στην Πάτρα και στην συνέχει ασκώντας βία την πήγε σε απόμερο σημείο και την βίασε.

Αμέσως η 12χρονη ενημέρωσε τους γονείς της που κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία.

Κατά του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση για το θύμα.

