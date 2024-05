Φρίκη στην Ινδία: Μάνα πέταξε το 6χρονο κωφό παιδί της σε ποτάμι με κροκόδειλους και το κατασπάραξαν

Είχε προηγηθεί καυγάς με τον πατέρα - Σοκάρει η είδηση

Η 26χρονη Σαβίτρι Κουμάρ από την Ουτάρα Κανάντα, περιφέρεια του κρατιδίου Καρνατάκα της δυτικής Ινδίας, είχε έναν έντονο καβγά με τον πατέρα του παιδιού, τον 27χρονο Ράβι Κουμάρ, που φέρεται να της είπε «να πετάξει μακριά» το αγοράκι, όπως αναφέρουν οι Times of India.

In a shocking incident, a 26-year-old woman from Dandeli taluk allegedly threw her six-year-old speech-disabled son into a river known for its crocodile population, following a heated argument with her husband.

