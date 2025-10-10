Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Τρεις Αφγανοί βίασαν ανήλικο αγόρι σε δομή φιλοξενίας

Χειροπέδες σε τρεις αλλοδαπούς με καταγωγή από το Αφγανιστάν πέρασαν οι Αρχές της Θεσσαλονίκης για το βιασμό ανήλικου ομοεθνή τους σε δομή φιλοξενίας.

 

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο του Βαγιοχωρίου.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τους τρεις δράστες ηλικίας 19, 25 και 22 ετών. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

