Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας απείλησε με καραμπίνα ανηλίκους γιατί έκαναν φασαρία

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας βγήκε από το σπίτι του οπλισμένος με καραμπίνα και απείλησε ανηλίκους, γιατί έκαναν φασαρία.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/9) στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το MEGA, ο άνδρας ενοχλήθηκε από τις φωνές της παρέας που βρισκόταν σε πάρκο απέναντι από το σπίτι του. Βγήκε κραδαίνοντας την καραμπίνα, εκφόβισε τα παιδιά και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν την παρέμβαση των Αρχών για τη σύλληψή του, καθώς παραμένει άγνωστο εάν κατέχει νόμιμα το όπλο, παρότι δεν προέβη σε κάποια ενέργεια σε βάρος των ανηλίκων.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Πηγή: in.gr