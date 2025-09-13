Φρίκη στη Χαλκιδική: Λύκος δάγκωσε 5χρονο αγοράκι – Στο νοσοκομείο το παιδί

Συναγερμός σήμανε στη Χαλκιδική, όταν λύκος φέρεται να επιτέθηκε και να δάγκωσε ένα 5χρονο παιδί, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis, μία οικογένεια τουριστών έφτασε εσπευσμένα στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, αναφέροντας δάγκωμα του μόλις πέντε ετών αγοράκι τους. Στο παιδί φαίνεται πως επιτέθηκε λύκος. Παράλληλα τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας επιβεβαιώνουν πως το 5χρονο παιδάκι δέχθηκε δάγκωμα πιθανόν από λύκο, ωστόσο το περιστατικό είναι ακόμη υπό διερεύνηση.

Λύκοι και σε άλλες περιοχές της χώρας

Υπενθυμίζεται πως τους τελευταίους μήνες λύκοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε διάφορες περιοχές της χώρας και μάλιστα η παρουσία τους έχει καταγραφεί και σε βίντεο.

Ενδεικτικά, τον περασμένο Μάιο ένας λύκος εμφανίστηκε σε κατοικημένη περιοχή στη Χαλκίδα, ενώ τον Μάρτιο σήμανε συναγερμός στις αρχές για αγέλη λύκων που έκοβε βόλτες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία αναζητώντας τροφή.

Αγέλη λύκων έκανε την εμφάνισή της και στη Νέδουσα Μεσσηνίας, στον Ταΰγετο, ύστερα από 100 χρόνια, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο δύο λύκοι εισέβαλαν σε αυλές σπιτιών στο Σχίνο Λουτρακίου και μάλιστα επιτέθηκαν και σε αδέσποτα σκυλιά.