Φρίκη στο Λος Άντζελες: 3 μικρά παιδιά βρέθηκαν μαχαιρωμένα σε διαμέρισμα

Σοκ προκαλεί η είδηση πως τρια παιδιά κάτω των 5 ετών βρέθηκαν χθες θανάσιμα μαχαιρωμένα μέσα σε ένα διαμέρισμα στο Λος Άντζελες.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία για τον φόνο έχει συλληφθεί η μητέρα των παιδιών που είναι και η μοναδική ύποπτος.

Η αστυνομία απάντησε σε μια κλήση στις 9:30 το Σάββατο το πρωί, τοπική ώρα σε ένα οικοδομικό τετράγωνο κοντά στη λεωφόρο Ρεσέντα. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και εντόπισαν τα τρία μικρά παιδιά νεκρά, ανέφερε το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD) στον λογαριασμό του στο Twitter.

UPDATE:

Liliana Carrillo has been taken into custody in the Ponderosa area of Tulare County. https://t.co/AhMdgVTG9d

— LAPD HQ (@LAPDHQ) April 10, 2021