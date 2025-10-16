Φρέντι Μέρκιουρι: Στο φως έρχονται χαμένοι στίχοι του «Bohemian Rhapsody»

Αδημοσίευτοι στίχοι του διαχρονικού τραγουδιού, «Bohemian Rhapsody», χειρόγραφες σημειώσεις και σπάνιες φωτογραφίες του Φρέντι Μέρκιουρι αποκαλύπτουν την αληθινή δημιουργική ψυχή του θρύλου των Queen.

Το νέο βιβλίο A Life in Lyrics ρίχνει φως στο πώς γεννήθηκαν μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών.

Περισσότερο από τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό του, ο Φρέντι Μέρκιουρι συνεχίζει να μαγεύει τον κόσμο — αυτή τη φορά μέσα από τις ίδιες του τις λέξεις. Το νέο βιβλίο A Life in Lyrics, που θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο HarperCollins την 1η Σεπτεμβρίου 2026, λίγες ημέρες πριν ο Φρέντι Μέρκιουρι θα έκλεινε τα 80 του χρόνια, θα περιλαμβάνει άγνωστους στίχους και προσχέδια από εμβληματικά τραγούδια των Queen, όπως το Bohemian Rhapsody και το Don’t Stop Me Now.

Το υλικό προέρχεται από τα προσωπικά σημειωματάρια του Φρέντι Μέρκιουρι, τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι του στο Garden Lodge, στο Λονδίνο, όπου παρέμεναν ανέγγιχτα για πάνω από 30 χρόνια. Η Μέρι Όστιν —πρώην σύντροφός του, μούσα και στενή του φίλη— αποφάσισε να τα δημοσιοποιήσει, προσφέροντας στους θαυμαστές ένα σπάνιο παράθυρο στο δημιουργικό του σύμπαν.

«Όταν άρχισα να ταξινομώ τα χαρτιά του Φρέντι, βρήκα στίχους σε απλά τετράδια και χαρτιά που έμοιαζαν ασήμαντα — αλλά μέσα τους έκρυβαν θαύματα,» λέει η Όστιν. «Ελπίζω ότι με το βιβλίο αυτό, εμπλουτισμένο με προσωπικές μας αναμνήσεις, ο κόσμος θα γνωρίσει τη λαμπρή δημιουργική δύναμη του αγαπημένου μου φίλου.»

Η σχέση του Φρέντι Μέρκιουρι και της Όστιν ξεκίνησε το 1969, με τον τραγουδιστή να της κάνει πρόταση γάμου τα Χριστούγεννα του 1973. Παρότι χώρισαν λίγα χρόνια αργότερα, η φιλία τους παρέμεινε βαθιά και διαρκής. Όταν ο Φρέντι Μέρκιουρι πέθανε το 1991 από πνευμονία λόγω AIDS, εκείνη κληρονόμησε το σπίτι του και το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, μαζί με το δημιουργικό του αρχείο — ένα ανεκτίμητο θησαυροφυλάκιο από στίχους, φωτογραφίες και προσωπικά αντικείμενα.

Το A Life in Lyrics θα συνοδεύεται από φωτογραφίες του Mercury που δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ, καθώς και από εναλλακτικές εκδοχές γνωστών τραγουδιών, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στο πώς ο εμβληματικός frontman έπλαθε τη μουσική του. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ακυκλοφόρητα αποσπάσματα του Bohemian Rhapsody — στίχους που εγκαταλείφθηκαν στα πρώτα στάδια σύνθεσης, αλλά δείχνουν την πολυπλοκότητα και το βάθος της έμπνευσής του.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον για τη ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι αναζωπυρώνεται, καθώς το πρόσφατο βιβλίο Love, Freddie της Lesley-Ann Jones ισχυρίζεται ότι ο τραγουδιστής είχε μια κόρη, 48 ετών σήμερα, κάτι που η Όστιν διέψευσε κατηγορηματικά.

Πέρα όμως από φήμες και θεωρίες, το A Life in Lyrics έρχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο αυτό που ο Φρέντι Μέρκιουρι υπήρξε πάντα: ένας ποιητής της ροκ, ένας καλλιτέχνης που έβλεπε τη μουσική ως καθρέφτη της ψυχής.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Glomex