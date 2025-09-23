Φρενίτιδα στο TikTok με την «προφητεία» για το τέλος του κόσμου στις 23–24 Σεπτεμβρίου 2025

Φρενίτιδα στο TikTok έχει προκληθεί με την «προφητεία» Νοτιοαφρικανού πάστορα για το τέλος του κόσμου στις 23–24 Σεπτεμβρίου 2025, οδηγώντας πιστούς να παραιτούνται από τις δουλειές τους και να πωλούν την περιουσία τους.

Μια «προφητεία» που έγινε viral σύμφωνα με την οποία η Αρπαγή, δηλαδή το τέλος των καιρών, θα συμβεί στις 23–24 Σεπτεμβρίου 2025, έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Την πρόβλεψη αυτή διατύπωσε ο Νοτιοαφρικανός πάστορας Joshua Mhlakela, με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατακόρυφα η δραστηριότητα στο TikTok με το hashtag #RaptureTok, όπου χρήστες συζητούν, προετοιμάζονται και σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφουν τις «τελευταίες» τους προετοιμασίες για αυτό που θεωρούν ως το τέλος του κόσμου.

Σε βίντεο στο YouTube, ο Mhlakela δήλωσε ότι έλαβε όραμα από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος του αποκάλυψε ότι η Αρπαγή θα πραγματοποιηθεί στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, ταυτόχρονα με την εβραϊκή εορτή του Ρος Χασανά. Η γιορτή αυτή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για ορισμένους χριστιανικούς κύκλους, καθώς βιβλικά χωρία συνδέουν τον ήχο των σαλπίγγων με γεγονότα των εσχάτων καιρών.

Κάποιοι πούλησαν τα σπίτια τους

Η προφητεία έχει οδηγήσει σε διαφορετικές αντιδράσεις μεταξύ πιστών. Ορισμένοι δήλωσαν ότι παραιτήθηκαν από τις δουλειές τους, πούλησαν σπίτια και αυτοκίνητα ή ετοίμασαν κιτ επιβίωσης ενόψει του γεγονότος.

Η Αρπαγή είναι μια δοξασία που κυρίως υιοθετείται από ευαγγελικούς χριστιανούς, σύμφωνα με την οποία οι πιστοί θα «αρπαγούν» για να συναντήσουν τον Κύριο στον ουρανό πριν από μια περίοδο κρίσης. Οι θιασώτες επικαλούνται συνήθως την Α΄ Θεσσαλονικείς 4:17: «Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θα αρπαχθούμε μαζί τους μέσα στα σύννεφα για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα». Ωστόσο, η ιδέα ότι η Αρπαγή αποτελεί ξεχωριστό γεγονός από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού είναι σχετικά πρόσφατη.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Oregonlive, ο Paul Louis Metzger, καθηγητής θεολογίας και πολιτισμού στο Multnomah Biblical Seminary του Πόρτλαντ, εξηγεί: «Μερικοί χριστιανοί πιστεύουν ότι η διδασκαλία της Αρπαγής είναι βιβλική. Άλλοι υποστηρίζουν ότι δημιουργήθηκε τον 19ο αιώνα». Και συμπληρώνει: «Σύμφωνα με πολλούς, η παγκόσμια κατάσταση θα γίνεται ολοένα και χειρότερη πριν επιστρέψει ο Ιησούς».

Η πιο πρόσφατη «πρόβλεψη»

Οι προβλέψεις για την Αρπαγή ανάγονται ήδη στον 19ο αιώνα και από τότε έχουν γίνει πολυάριθμες προσπάθειες καθορισμού της ακριβούς ημερομηνίας. Το τελευταίο κύμα εικασιών ξεκίνησε με ένα επεισόδιο του Centtwinz Podcast στις 16 Ιουνίου, στο οποίο φιλοξενήθηκε ο πάστορας Mhlakela. Εκεί υποστήριξε ότι είχε όραμα κατά το οποίο αναλήφθηκε στον ουρανό και ο Ιησούς τού αποκάλυψε πως θα επιστρέψει στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2025. Αν και δεν έδωσε βιβλικές αναφορές ή θεολογική τεκμηρίωση, η δήλωση προκάλεσε έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

