Φράξος: Το σπάνιο δάσος στο Λεσίνι - «Ένα μνημείο της φύσης, εγκαταλειμμένο στην τύχη του»

Φράξος, ένα υπέροχο και μοναδικό στο είδος του δάσος κοντά στο Λεσίνι Μεσολογγίου, που αποτελεί μνημείο της φύσης.

 

Ένα μνημείο της φύσης, εγκαταλειμμένο στην τύχη του, που θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης με ελάχιστη παρέμβαση και σωστή προβολή.

Τα παλιά έργα, παγκάκια κλπ έχουν σαπίσει, ενώ τα αγριόχορτα κοντεύουν να κρύψουν τα δένδρα.

Δεν είμαι υπέρ των μεγάλων παρεμβάσεων στο έργο της Φύσης, αλλά μια ήπια διαμόρφωση και ένας διακριτικός όσο γίνεται καθαρισμός, θα αναδείκνυαν την ομορφιά και την μοναδικότητα του τοπίου.

Δείτε φωτογραφίες:

Angelos Christodoulakis

07 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΔΑΣΟΣ, ΛΕΣΙΝΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΦΡΑΞΟΣ

