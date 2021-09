Φράουλα και επιτραπέζια ελιά στις διεθνείς αγορές μέσω νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων – Ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ οι δράσεις προβολής

Νέες προοπτικές ανοίγονται για ορισμένα από τα πλέον εμβληματικά προϊόντα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Καν. (ΕΕ) 1144/2014 ΕΚ) δύο νέων προγραμμάτων προώθησης που αφορούν στην φράουλα και την επιτραπέζια ελιά.

Με αγορές-στόχο την Ελλάδα, την Γερμανία και τη Γαλλία για τη φράουλα και τον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για την επιτραπέζια ελιά, τα επόμενα τρία έτη θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ δράσεις προώθησης (συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, δειγματισμοί, γευστικές δοκιμές, ψηφιακά μέσα προβολής, social media κλπ.) προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η επίγνωση των καταναλωτών για αυτά τα προϊόντα και να ενισχυθεί η παρουσία τους στα ράφια των διεθνών αγορών.

Το Πρόγραμμα «EUHEALTHYMIX» (THE HEALTHY MIX– FRUIT AND VEGS FROM EUROPE) προτάθηκε από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Επικεφαλής) τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σπαραγγοπαραγωγών Χρυσοχωρίου Καβάλας NESPAR (Εταίρος) και την Διεπαγγελματική Φρούτων και Λαχανικών Αλσατίας, Γαλλία- Fruit et Legumes d’Alsace (Εταίρος).

Η εγκεκριμένη πρόταση εντάσσεται στο πεδίο ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (PROPER DIET) και επικεντρώνεται στην προβολή φρούτων και λαχανικών και συγκεκριμένα: φράουλες, σπαράγγια, λάχανα και δαμάσκηνα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της υγιεινής διατροφής των καταναλωτών και περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και προώθησης σε τρείς χώρες: Γερμανία, Γαλλία και Ελλάδα.

Ο στόχος του έργου είναι η αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στην Ευρώπη, καθώς και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των συγκεκριμένων αγροδιατροφικών προϊόντων μέσω της προώθησής τους στους τελικούς καταναλωτές και στους επαγγελματίες του δικτύου Ho.Re.Ca. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής (36 μήνες) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 2.206.892 ευρώ.

Επίσης, το Πρόγραμμα Mediterranean APeritivo (Mediterranean Aperitivo – Enjoy European Quality!) προτάθηκε από CONSORZIO DEL VERMOUTH DI TORINO (Επικεφαλής), την Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP (Εταίρος), COOPERATIVA PRODUZIONE COSTIERAGRUMI SOCIETA (Εταίρος) και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Εταίρος) που από κοινού δημιούργησαν ένα καλάθι μεσογειακών ποιοτικών προϊόντων που περιλαμβάνει:

Βερμούτ από το Τορίνο, Πεκορίνο από την Τοσκάνη, Λεμόνια από την Αμάλφι και ποιοτικές βρώσιμες Ελιές από τη Δυτική Ελλάδα, ώστε όλα μαζί να δημιουργήσουν το τέλειο Πιάτο “Mediterranean Aperitivo”. Η εγκεκριμένη πρόταση προσανατολίζεται στους επαγγελματίες δικτύου Ho.Re.Ca. και αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων με δράσεις προώθησης σε τρείς χώρες: ΗΠΑ, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η διάρκεια του έργου είναι τριετής (36 μήνες) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 3.019.544 ευρώ.

«Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε την έγκριση των δύο προγραμμάτων που υποβάλαμε, από κοινού με εταίρους από την Ιταλία και τη Γαλλία, για την προώθηση της ελληνικής φράουλας και της επιτραπέζιας ελιάς υψηλής ποιότητας της Περιφέρειάς μας. Νιώθουμε περήφανοι που καταφέραμε, χάρη στις μεγάλες προσπάθειες των υπηρεσιακών μας παραγόντων και των συμβούλων μας, να εξασφαλίσουμε σημαντικότατες χρηματοδοτήσεις για τα επόμενα τρία έτη, ώστε να προβάλουμε σε χώρες-κλειδιά για τις εξαγωγές τους τα εξαιρετικά, ποιοτικά και μοναδικά μας προϊόντα. Η προσπάθεια μας έρχεται να ενισχύσει τις ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, των επιχειρήσεων της αγροδιατροφής της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας, που καταφέρνουν τα προϊόντα τους να πρωταγωνιστούν στις διεθνείς αγορές, κάνοντας μας περήφανους και εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας, εισόδημα και υψηλή τεχνογνωσία για το τόπο μας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Η 2η ανοικτή διαβούλευση για το νέο ΕΣΠΑ, την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου