Φρανκ Κάπριο: «Προσευχηθείτε για μένα» - Το τελευταίο μήνυμα του «πιο συμπονετικού δικαστή»

Καρδιές ραγίζει το τελευταίο μήνυμα του Φρανκ Κάπριο, γνωστός και ως ο «πιο καλός και συμπονετικός δικαστής» στον κόσμο, που «έφυγε» σε ηλικία 88 ετών.

Ο διάσημος Αμερικανός δικαστής Φρανκ Κάπριο, που έγινε διεθνώς γνωστός μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις αποφάσεων στο δικαστήριο της Ρόουντ Άιλαντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Ο θάνατός του επήλθε έπειτα από πολυετή αγώνα με τον καρκίνο του παγκρέατος, ο οποίος τον είχε αναγκάσει σε διαδοχικές νοσηλείες.

Μόλις μία ημέρα πριν φύγει από τη ζωή, ο Κάπριο απηύθυνε μέσω social media, μήνυμα στους χιλιάδες ακολούθους του, ζητώντας για ακόμη μία φορά να προσευχηθούν γι' αυτόν. «Πέρυσι σας ζήτησα να προσευχηθείτε για μένα και είναι ξεκάθαρο ότι το κάνατε, γιατί πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο. Δυστυχώς είχα μια υποτροπή και επέστρεψα στο νοσοκομείο. Σας ζητώ να με θυμάστε ξανά στις προσευχές σας. Πιστεύω βαθιά στη δύναμη της προσευχής. Νομίζω ότι ο Παντοδύναμος μας προσέχει, οπότε σας παρακαλώ να με θυμηθείτε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κάπριο υπήρξε σύμβολο ανθρωπιάς και κατανόησης στη δικαστική πρακτική, καθώς πολλές φορές έδειχνε επιείκεια και συμπόνια σε πολίτες που βρίσκονταν αντιμέτωποι με μικρές παραβάσεις, κερδίζοντας την εκτίμηση του κόσμου, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο κι έξω από αυτές.

Γιατί ο κόσμος αγάπησε τον Κάπριο

Ο Κάπριο πέθανε σε ηλικία 88 ετών, με τις πολιτικές αρχές και την κοινωνία να τον αποχαιρετούν με συγκινητικά λόγια. Υπήρξε η «ψυχή» της εκπομπής Caught in Providence, που ξεκίνησε από την τοπική τηλεόραση και για πάνω από 20 χρόνια έφτασε να προβάλλεται σε ολόκληρη τη χώρα.

Το κοινό τον λάτρεψε για την ευγένεια και το χιούμορ του, ιδιαίτερα στον χειρισμό παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ ακόμα και μετά την αποχώρησή του συνέχισε να ανεβάζει βίντεο από τις δίκες στο YouTube. Το 2025 κυκλοφόρησε και τα απομνημονεύματά του.

Τα αποσπάσματα της εκπομπής του ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο προβολές στα social media, με τον ίδιο να ξεχωρίζει από άλλες τηλεοπτικές φιγούρες χάρη στη συμπόνια και την κατανόηση που έδειχνε. Ο ίδιος αξιοποίησε τη φήμη του για να μιλήσει ανοιχτά για την άνιση πρόσβαση των φτωχότερων Αμερικανών στη Δικαιοσύνη.

«Η φράση "Με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους" αντιπροσωπεύει την ιδέα ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Ωστόσο, δεν είναι», είχε πει ο ίδιος σε βίντεο. «Σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλό εισόδημα αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν αστικά ζητήματα όπως την υγειονομική περίθαλψη, τις άδικες εξώσεις, τα επιδόματα και, ναι, ακόμη και τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μόνοι τους».

Η οικογένειά του τον περιέγραψε «ως έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα, παππού, προπάππου και φίλο», ενώ πρόσθεσε: «Αγαπημένος για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων, ο δικαστής Κάπριο άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω του έργου του στην αίθουσα του δικαστηρίου και όχι μόνο. Η ζεστασιά, το χιούμορ και η καλοσύνη του άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους σε όλους όσους τον γνώριζαν».

«Ο Δικαστής Frank Caprio απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 88 ετών έπειτα από μια μακρά και γενναία μάχη με καρκίνο του παγκρέατος», έγραψε η οικογένεια στο Instagram. «Εις τιμήν του, ας προσπαθήσουμε ο καθένας μας να φέρει λίγη περισσότερη συμπόνια στον κόσμο – όπως έκανε καθημερινά ο ίδιος».

Αποσύρθηκε το 2023, έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια υπηρεσίας στο Δημοτικό Δικαστήριο του Πρόβιντενς. Μεγάλωσε στη γειτονιά Federal Hill, ως το δεύτερο από τα τρία παιδιά μιας οικογένειας με ταπεινή καταγωγή.

«Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι οι θεσμοί της κυβέρνησης μπορούν να λειτουργούν πολύ καλά επιδεικνύοντας καλοσύνη, δικαιοσύνη και συμπόνια. Ζούμε σε μια αμφιλεγόμενη κοινωνία», είχε δηλώσει το 2017. «Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα δουν ότι μπορούμε να απονέμουμε δικαιοσύνη χωρίς να είμαστε καταπιεστικοί».

