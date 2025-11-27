Φούσκωσε χείμαρρος στην Αμφιλοχία – Γέμισε λάσπη ο Αμβρακικός – Δείτε video

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από χθες Πέμπτη (26.11.25) την Αιτωλοακαρνανία είχαν ως αποτέλεσμα στην Αμφιλοχία να φουσκώσει χείμαρρος.

Ο χείμαρρος «Αγγέλω» (βρίσκεται σε απόσταση πέντε περίπου χιλιομέτρων από την πόλη με κατεύθυνση την Άρτα) , όπως φαίνεται και στο video που ακολουθεί, υπερχείλισε και τα ορμητικά νερά παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Δείτε το video:

Η έντονη και αδιάκοπη βροχόπτωση που έφερε η «Adel γέμισε τα ρέματα που καταλήγουν στη θάλασσα και ο Αμβρακικός Κόλπος γέμισε λάσπη με αποτέλεσμα να …αλλάξει χρώμα!