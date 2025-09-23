Φουρνά Ευρυτανίας: Αυθεντική συνταγή για σπανακόπιτα χωριάτικη από την κυρά Μαρία

Στο πανέμορφο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας, η κυρία Μαρία ανοίγει το σπίτι και την καρδιά της, φτιάχνοντας μια αυθεντική συνταγή για παραδοσιακή σπανακόπιτα όπως την έφτιαχναν παλιά οι γιαγιάδες του τόπου.

Μέσα από τη διαδικασία και τις αναμνήσεις της, γνωρίζουμε τη σημασία της πίτας στα τραπέζια του χωριού, τα μυστικά της συνταγής και τον τρόπο που η παράδοση περνάει από γενιά σε γενιά.

Απολαύστε μαζί μας το άρωμα, τη γεύση και την ιστορία μιας πίτας που ενώνει τους ανθρώπους και κρατά ζωντανή τη μνήμη της ελληνικής υπαίθρου.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life:

23 Σεπ 2025

