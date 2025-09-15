Φουρνά Ευρυτανίας: Από τον κίνδυνο της ερήμωσης στον πρώτο γάμο μετά από 10 χρόνια

Από τον κίνδυνο της ερήμωσης στον πρώτο γάμο στην Φουρνά Ευρυτανίας, με τον πρώτο γάμο μετά από δέκα χρόνια.

Η προσπάθεια που ξεκίνησαν από τον Αύγουστο του 2024 η δασκάλα Παναγιώτα Διαμάντη και ο ιερέας Κωνσταντίνος Ντούτσικος να σώσουν τα σχολεία στη Φουρνά Ευρυτανίας που κινδύνευαν με λουκέτο, έχει αποδώσει καρπούς, μιας και αυτή τη στιγμή τρεις οικογένειες ήδη έχουν μετοικήσει στο ορεινό χωριό, ενώ ακόμη τέσσερις οικογένειες αναμένονται, εκ των οποίων οι δύο έχουν καταγωγή από τη Φουρνά και επιστρέφουν στις ρίζες τους αφήνοντας πίσω τους τη ζωή στο αστικό κέντρο.

«Η ελπίδα επιστρέφει»

Εκτός από μαγαζί εστίασης που άνοιξε η πρώτη οικογένεια που μετοίκησε στο χωριό, εκτός από τον φούρνο που άνοιξε εδώ και είκοσι χρόνια, πριν λίγα 24ωρα έγινε και ο πρώτος γάμος μετά από δέκα χρόνια στο χωριό.

Ο Κωνσταντίνος και η Χριστιάνα αποφάσισαν να αφήσουν τη ζωή τους στην Αθήνα και να μετοικήσουν με τα 4 παιδάκια τους στη Φουρνά για μια καλύτερη ζωή. Και πριν από λίγα 24ωρα τέλεσαν τον γάμο, αλλά και τη βάφτιση του μικρότερου, τέταρτου παιδιού τους.

Η κ. Διαμαντή ανέφερε: «Στη Φουρνά ζήσαμε μια από τις πιο όμορφες στιγμές των τελευταίων χρόνων. Η τρίτη οικογένεια που ήρθε και ρίζωσε στο χωριό γιόρτασε τον θρησκευτικό της γάμο και τη βάφτιση του τέταρτου παιδιού της, χαρίζοντάς μας εικόνες χαράς και ελπίδας! Ιδιαίτερη συγκίνηση μας προκάλεσε η Παναθηναϊκή Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών - Παράρτημα Πάτρας, που στάθηκε δίπλα μας και δίπλα στην οικογένεια ως κουμπάρες και νονές! Ένιωσαν την προσπάθειά μας για το κοινό καλό, συγκινήθηκαν και με πολλή αγάπη ετοίμασαν τα πάντα για αυτή τη μέρα, ενώ μας τίμησαν επίσης με την παρουσία τους στη Φουρνά! Ύστερα από δέκα ολόκληρα χρόνια τελέστηκε γάμος στη Φουρνά και η καθημερινότητα του χωριού αλλάζει, γεμίζει φωνές, γέλια και ζωή! Αυτές οι στιγμές είναι η απόδειξη ότι η ελπίδα επιστρέφει».

«Η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή είχε δηλώσει πριν από λίγες εβδομάδες στο iefimerida, με αφορμή και το άνοιγμα του νηπιαγωγείου που πέρυσι τον Σεπτέμβριο ανέστειλε τη λειτουργία του, αλλά και το γεγονός ότι η ΜΚΟ «Νέα Ζωή στο Χωριό» υιοθέτησε τη Ζίτσα Ιωαννίνων, ότι:

«Πέρυσι τον Σεπτέμβριο το νηπιαγωγείο μας έκλεισε οριστικά και το δημοτικό μας θα είχε έναν μόνο μαθητή. Αλλά πλέον, με την προσπάθεια που κάναμε, έχουμε τρεις μαθητές στο νηπιαγωγείο, επτά στο δημοτικό, δέκα στο γυμνάσιο και λύκειο, καθώς και ακόμη μικρότερα παιδάκια, ενώ περιμένουμε και τέσσερις νέες οικογένειες, εκ των οποίων οι δύο είναι Φουρνιώτες που είχαν φύγει και πλέον επιστρέφουν.

Τον πρώτο χρόνο είχαμε τρεις οικογένειες και τώρα θα έχουμε ακόμη τέσσερις, ενώ έχουμε μια λίστα αναμονής πενήντα οικογενειών -κυρίως από τα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη- που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να έρθουν στο χωριό μας.

Σε αυτή την προσπάθεια, επειδή ένα χωριό μόνο του δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση, υιοθετήσαμε και τη Ζίτσα Ιωαννίνων, όπου αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, όπως είχαμε και εμείς. Έτσι, πλέον θα μπορούμε να στέλνουμε και εκεί οικογένειες, προσφέροντάς τους σπίτι και εργασία, ώστε να μη κλείσουν τα σχολεία και να υπάρχει ζωή στο χωριό».

Πηγή: iefimerida.gr