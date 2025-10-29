«Φούντωσαν» τα χρέη στην Εφορία – Πάνω από 111 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

«Κάθε πέρσι και καλύτερα» λέει το ρητό που ταιριάζει γάντι στην εικόνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, καθώς “φούντωσαν” και ανέρχονται πάνω από 111 δις. ευρώ. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι τον Αύγουστο τα νέα φορολογικά χρέη έφτασαν τα 5,704 δισ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ανέρχονταν σε 4,244 δισ. € (αύξηση 34,40%).

Ειδικά όσον αφορά στον Αύγουστο, που συμπεριλαμβάνει πληρωμές για τον φόρο εισοδήματος, οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές έφτασαν τα 1,377 δισ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2024 είχαν φτάσει τα 512 εκατ. ευρώ (αυξήθηκαν κατά 168,95%).

Από την ανάλυση της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι δύο είναι οι βασικές «πηγές» αύξησης των χρεών:

1) οι φόροι εισοδήματος, με αύξηση 845% σε σχέση με πέρσι, και

2) ο ΦΠΑ, με αύξηση της τάξης του 217%.

Το 95,41% του νέου ληξιπρόθεσμου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

Παλιά και νέα χρέη έχουν φτάσει στα 111,627 δισ. ευρώ, αλλά είναι ζήτημα αν μπορούν να εισπραχθούν 20-25 δισ. ευρώ από αυτά. Από την αρχή της χρονιάς έχουν εισπραχθεί 4,226 δισ. ευρώ από παλιά και νέα χρέη, ενώ έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (κυρίως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών) σε 51.301 φορολογούμενους.

