Φώτης Ζησιμόπουλος: Έχοντας διανύσει 187 χλμ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 24ωρου αποφάσισε να μη συνεχίσει

Στις 02:02 το πρωί ώρα Ελλάδας της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025 ολοκλήρωσε την προσπάθειά του ο Φώτης Ζησιμόπουλος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 24ώρου στο Αλμπί της Γαλλίας.

Ο 42χρονος τέσσερις φορές νικητής του Σπάρταθλον διένυσε 187,5 χλμ. σε 15 ώρες και 2 λεπτά, βρισκόμενος σταθερά στην πρώτη πεντάδα από το 48ο χλμ. και μετά, όπως αναφέρει το irunmag.gr.

Κανονικά στον αγώνα συνεχίζουν οι υπόλοιποι Έλληνες, μετά από 18,5 ώρες αγώνα:

Ο Γιώργος Λογοθέτης έχει διανύσει 207 χλμ. και είναι 23ος, ο Αλέξανδρος Πιπερίδης 184 χλμ. και είναι 83ος, η Μάρθα Ξηροφώτου 180 χλμ. και είναι 105η (15 στις γυναίκες), ενώ η Μαρία Πολυζώη 162 χλμ. και βρίσκεται στη 205η θέση (37 γυναίκα).

Πηγή: irunmag.gr