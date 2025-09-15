Φώτης Ζησιμόπουλος: Δεν θα βρεθεί στην εκκίνηση του Σπάρταθλον - Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Παγκόσμιο 24 ωρών

Μετά από τις 4 διαδοχικές νίκες του στο Σπάρταθλον όπου έγραψε ιστορία, ο Φώτης Ζησιμόπουλος δεν θα είναι φέτος στην εκκίνηση του αγώνα στο Σπάρταθλον

Αν και είμαστε βέβαιοι ότι θα τον δούμε στη διαδρομή να εμψυχώνει τους Σπαρταθλητές.

Ο λόγος που ο Φώτης Ζησιμόπουλος δεν θα αγωνιστεί στο Σπάρταθλο, είναι ότι 2 βδομάδες μετά θα τρέξει με την Εθνική στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 24ωρου.

Σημειώνουμε ότι για τον ίδιο λόγο δεν θα αγωνιστούν στο Σπάρταθλο όπου είχαν συμμετοχή, η Μάρθα Ξηροφώτου και η Μαρία Πολυζώη που θα είναι με την Εθνική στο 24ωρο.

Δείτε τι έγραψε ο Φώτης Ζησιμόπουλος:

«Φέτος δυστυχώς δεν έχει Σπάρταθλο για μένα... Θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα με τα χρώματα της Εθνικής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 24 ωρών στο Albi της Γαλλίας, στις 18/10/25. Στόχος να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση! Καλή επιτυχία σε όλους όσους θα ζήσουν αυτόν τον ιστορικό αγώνα».

