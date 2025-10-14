Φώτης Παπαναστασίου: «ΔΕΠΥράζει» στο Αγρίνιο - Ο ειδικός παιδαγωγός μιλάει για τη διαταραχή και το σεμινάριο στο «Δυτικά FM 92,8»

Εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για τη ΔΕΠΥ, έδωσε μιλώντας στο «Δυτικά FM 92,8» ο Φώτης Παπαναστασίου, ειδικός παιδαγωγός και συγγραφέας (MSc Σχολική Ψυχολογία), με αφορμή ενδιαφέρον σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας – ΔΕΠΥ» διοργανώνουν στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, οι Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ, το Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης “ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΚΡΟΒΑ” και το eidikospaidagogos.gr με αφορμή το βιβλίο του Δρ Φώτη Παπαναστασίου με τίτλο «ΔΕΠΥράζει».

Μιλώντας στη Φόνη Γερμενή και την εκπομπή «Μαζί ...Δυτικά» ο συγγραφέας του βιβλίου απάντησε σε ερωτήματα που αφορούν τα συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνεται η διαταραχή και τα οποία διαφέρουν από παιδί σε παιδί, με αισθητά πιο έντονη τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια.

Ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε την κληρονομικότητα ως μια από τις πιο βασικές αιτίες εμφάνισης της ΔΕΠΥ, σημειώνοντας ότι καθόλου τυχαίο δεν θα πρέπει να θεωρείται το γεγονός ότι ενήλικες με ΔΕΠΥ που δεν έχει διαγνωστεί, εντοπίζουν ομοιότητες στη συμπεριφορά τους με αυτήν του παιδιού τους.

Ο συγγραφέας του βιβλίου «ΔΕΠΥράζει» σημείωσε ότι σε αυτό περιλαμβάνονται πρακτικές συμβουλές που θα κάνουν τη διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας αποτελεσματικά διαχειρίσιμη. Παρατήρησε ακόμα, ότι στη διάρκεια του σεμιναρίου που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς θα απαντηθούν καίρια ερωτήματα.

Ακούστε την ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κ. Φώτη Παπαναστασίου στο «Δυτικά FM 92,8»: