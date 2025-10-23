Φώτης Μούκας: «Υπερσύγχρονο ΚΤΕΛ και όχι παράγκα στο Μεσολόγγι», δηλώνει στη «Σ» - Τι απαντάει για τη χωροθέτηση

Υπερσύγχρονος σταθμός και όχι «παράγκα» θα δημιουργηθεί στο Μεσολόγγι όπως τονίζει στην εφημερίδα «Συνείδηση» ο πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας Φώτης Μούκας με αφορμή επικρίσεις που εκφράστηκαν εν όψει τη μεταφοράς του πρακτορείου που σήμερα λειτουργεί μπροστά από την ιστορική Πύλη.

Ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ αναφέρθηκε και στη χωροθέτηση του έργου (στην ανατολική έξοδο της πόλης, επί του περιφερειακού) εκτιμώντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αισθητική υποβάθμιση της περιοχής από τη δημιουργία του σταθμού και τη λειτουργία του.

Το δημοσίευμα της «Συνείδησης»:

Στο Μεσολόγγι έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ και το οικόπεδο που θα μεταφερθεί. Άπαντες είναι σύμφωνοι για το γεγονός ότι ο σταθμός των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας θα πρέπει να φύγει από το σημείο που βρίσκεται σήμερα μπροστά από την Πύλη του Μεσολογγίου, ωστόσο εκφράζονται κάποιες επιφυλάξεις για τη νέα χωροθέτηση του σταθμού του ΚΤΕΛ. Παρ΄όλα αυτά ο Δήμος Μεσολογγίου και το ΚΤΕΛ έχουν συμφωνήσει να προχωρήσουν στη μεταφορά, με το Δήμο Μεσολογγίου να υποστηρίζει πρόκειται για την ενδεδειγμένη λύση βάσει του πολεοδομικού σχεδιασμού της πόλης.

Ο πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, Φώτης Μούκας (φωτ.), μιλώντας στην εφημερίδα «Συνείδηση» έθεσε μια συγκεκριμένη βάση, πάνω στην οποία έχουν γίνει οι συζητήσεις μεταξύ ΚΤΕΛ και Δήμου.

Μιλά για έναν υπερσύγχρονο σταθμό, ο οποίος θα εξυπηρετεί με ασφάλεια και με τις κατάλληλες προδιαγραφές τους επιβάτες, τονίζοντας επίσης ότι «το σημείο αυτό που έχουμε εντοπίσει δεν υποβιβάζει το Μεσολόγγι και την αισθητική της περιοχής ή του σημείου, διότι μιλάμε για τη δημιουργία ενός σύγχρονου σταθμού και όχι μιας παράγκας όπως έχουμε ακούσει, να λένε».

Ειδικότερα, ο κ. Μούκας μιλώντας στη «Συνείδηση» επεσήμανε: «'Εχουμε αιτηθεί στο Δήμο Μεσολογγίου για το συγκεκριμένο χώρο. Η πολεοδομία στο χώρο αυτό δίνει την έγκριση για τη λειτουργία ΚΤΕΛ, γιατί τα ΚΤΕΛ δεν μπορούν να δημιουργήσουν σταθμούς σε όποιο οικοδομικό τετράγωνο να ' ναι, αλλά σε πολύ συγκεκριμένα σημεία και στο Μεσολόγγι αυτό το σημείο εγκρίνεται, διότι πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος και η πολεοδομία.

Πρόκειται να γίνει μια υπερσύγχρονη και μοντέρνα κατασκευή, όπου θα στεγάσει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται ένα ΚΤΕΛ για να είναι λειτουργικό, δηλαδή σταθμό επιβίβασης και αποβίβασης με εκδοτήρια και κυλικείο, όπως επίσης αποθήκη, γραφεία και χώρο στάθμευσης τόσο για 4 λεωφορεία, όσο κυρίως για πολλά αυτοκίνητα.

Οι θέσεις επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών από τα λεωφορεία θα είναι σκεπασμένες με σύγχρονο αρχιτεκτονικά στέγαστρο, ώστε να μην βρέχονται τον χειμώνα και να μην ταλαιπωρούνται. Ο χώρος είναι τεράστιος και θα γίνει ανάπλαση σε όλο τον χώρο αυτό.

Προβλέπεται το μισό οικόπεδο να έχει πράσινο και δένδρα, ενώ στο υπόλοιπο θα γίνει το κτίριο του ΚΤΕΛ, το οποίο θα είναι –επαναλαμβάνω- υπερσύγχρονο.

Στην παρούσα φάση αναμένεται η απόφαση του Δήμου Μεσολογγίου για τον χώρο. Αν όλα πάνε καλά θα εκδοθεί άμεσα η σχετική άδεια και έπειτα είναι θέμα χρόνου η κατασκευή του κτιρίου, διότι πρόκειται για προκατ υψηλής αισθητικής, όπως εξάλλου έχει γίνει και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Το κτίριο και η ανάπλαση του οικοπέδου θα είναι κάτι ωραίο για την πόλη του Μεσολογγίου, η οποία δεν διαθέτει πρακτορείο. Μας κυνηγάνε στο Μεσολόγγι εδώ και χρόνια για το ζήτημα του πρακτορείου, έχουμε πάει ακόμη και στο δικαστήριο για το πρακτορείο που είναι στην Πύλη του Μεσολογγίου. Πρέπει να γίνει κάτι ωραίο και σύγχρονο, γιατί το Μεσολόγγι είναι η πρωτεύουσα του νομού Αιτωλοακαρνανίας και οι επιβάτες στο Μεσολόγγι πρέπει να εξυπηρετούνται έτσι όπως πρέπει και συνάμα να έχουν και έναν όμορφο σταθμό για την πόλη.

Θεωρώ ότι το σημείο αυτό που έχουμε εντοπίσει δεν υποβιβάζει το Μεσολόγγι και την αισθητική της περιοχής ή του σημείου, διότι μιλάμε για την δημιουργία ενός σύγχρονου σταθμού και όχι μιας παράγκας, όπως έχουμε ακούσει. Ο σταθμός δεν θα ενοχλεί, παρά μόνο θα εξυπηρετεί με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές».

Δήμος Μεσολογγίου: Βάσει του ΓΠΣ η χωροθέτηση

Η Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου με πρόσφατη ανακοίνωσή της εξηγεί το σκεπτικό για τη μεταφορά του ΚΤΕΛ Μεσολογγίου υπογραμμίζοντας ότι η μόνη δημοτική έκταση που μπορεί να φιλοξενήσει τη νέα εγκατάσταση είναι η προτεινόμενη γιατί αυτό καθορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

«Η μεταφορά δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές (π.χ. «Μοτίβο» ή στη δυτική περιμετρική), καθώς δεν πρόκειται για δημοτικά οικόπεδα ούτε διαθέτουν την προβλεπόμενη χρήση. Ακόμη κι αν υπήρχε πρόθεση, δεν θα επιτρεπόταν πολεοδομικά» ανέφερε ο Δήμο Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή με τη συγκεκριμένη χωροθέτηση:

1. Τοποθετούμε το ΚΤΕΛ στην ανατολική έξοδο, επί του περιφερειακού, εξυπηρετώντας καλύτερα την πρόσβαση και αποχώρηση των λεωφορείων,

2. Ο νέος κόμβος, στη θέση του Νοσοκομείου, θα κατευθύνει την κυκλοφορία προς τον περιφερειακό, αποφεύγοντας τη διέλευση μέσα από την πόλη,

3. Η κατασκευή θα γίνει με δαπάνες του ίδιου του ΚΤΕΛ, και η πόλη θα αποκτήσει έναν οργανωμένο σταθμό με περιβάλλοντα χώρο, χώρους στάθμευσης και πράσινο, χωρίς την κίνηση και την όχληση που υπάρχουν σήμερα. Επειδή δε πρόκειται για δημοτικό οικόπεδο, θα υπάρχει και μίσθωμα υπέρ του Δήμου.

Κώστας Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»