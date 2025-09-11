Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αιγιάλειας- Εκκενώνονται οι οικισμοί Μερτίδι και Λάκκα - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Λίγο μετά τις 14:30 ήχησε το πρώτο 112 για «ετοιμότητα» και το δεύτερο λίγο μετά τις 15:15 για «απομάκρυνση τον κατοίκων από το Μερτίδι προς το Αίγιο» μετά από φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αιγιάλειας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στη συνέχεια λίγο μετά τις 3.15 η Πολιτική Προστασία έστειλε και νέο μήνυμα στο οποίο αναφέρει τα εξής: Αγροτοδασικη πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεται στη περιοχή Λάκκα, απομακρυνθείτε προς Κρήνη και Γρηγόρης.

Στην περιοχή επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

