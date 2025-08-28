Φωτιά στον Μελιγαλά Μεσσηνίας, 112 για εκκένωση της ΒΙΠΕ - Πύρινα μέτωπα στην Πρέβεζα, διάσπαρτες εστίες στην Τροιζήνα

Διάσπαρτες εστίες στην Τροιζήνα, ενώ πύρινα μέτωπα μένονται στην Πρεβεζα, αλλά και σήμαναση του 112 για εκκένωση της ΒΙΠΕ.

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00, στα όρια του οικισμού της Τροιζήνας – συγκεκριμένα κοντά στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και στο Διαβολογέφυρο Τροιζήνας.

Το ενεργό μέτωπο κινήθηκε μέσα σε δασική έκταση και, αν και δεν αναφέρθηκε άμεση απειλή για σπίτια, το χωριό βρέθηκε νωρίτερα σε κίνδυνο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν μέσα σε 25 λεπτά μετά από επικοινωνία του δημάρχου Τροιζηνίας - Μεθάνων Τάσου Μούγιου, με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο, ισχυρές δυνάμεις: 54 πυροσβέστες, 18 οχήματα, δύο πεζοπόρες ομάδες, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Το δύσβατο της περιοχής και οι έντονοι άνεμοι δυσχέραναν αισθητά το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το μέτωπο της φωτιάς εξαλείφθηκε μετά από διαρκείς ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα και από τις συντονισμένες προσπάθειες των πεζοπόρων τμημάτων και των επίγειων μέσων πυρόσβεσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο μικρές διάσπαρτες εστίες σε δύσβατα σημεία. Προληπτικά εκκενώθηκαν δύο σπίτια χωρίς τελικά να υποστούν ζημιές.

Βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στον Βουβοπόταμο Πρέβεζας

Δύο πύρινα μέτωπα στην Πρέβεζα

Δύο μέτωπα φωτιάς στην Πρέβεζα Παράλληλα, δύο μέτωπα φωτιάς ξέσπασαν μετά τις 14:00 το μεσημέρι σε Αηδόνι και ΚλεισούραΠρέβεζας. Λίγο μετά τις 15:00 εστάλη μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος να είναι σε ετοιμότητα.

Επιχειρούν 64 πυροσβεστες με 22 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Μαίνεται η πυρκαγιά στην Τροιζήνα

Φωτιά μαίνεται και στα όρια του οικισμού της Τροιζήνας. Ξέσπασε κοντά στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και στο Διαβολογέφυρο. Το μέτωπο της φωτιάς κινείται σε δασική έκταση, απείλησε ωστόσο σπίτια του χωριού.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, γίνεται συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, ενώ ταυτόχρονα πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.

Φωτιά στον Μελιγαλά - 112 για εκκένωση της ΒΙ.ΠΕ.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Μελιγαλά Μεσσηνίας σε αγροτοδασική έκταση.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 15.30 εστάλη μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στον Σπάρτακο και στη ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά. Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερο.

protothema.gr