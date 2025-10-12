Φωτιά στον Ασπρόπυργο σε επιχείρηση χαρτικών: Φόβοι επέκτασης λόγω των εύφλεκτων υλικών

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο Αττικής και συγκεκριμένα σε επιχείρηση χαρτικών με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (12.10.2025), γύρω στις 05:00 κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο. Στην επιχείρηση που βρίσκεται στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο επιχειρεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη ώστε οι φλόγες να μην περάσουν και στις γειτονικές εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, παλεύουν με τις φλόγες. Συνδρομή και από υδροφόες ΟΤΑ.

Λόγω των εύφλεκτων υλικών, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική ενώ είναι σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi