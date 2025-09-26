Φωτιά στον Άγιο Ανδρέα Μακρυνείας: Ηρωική η επέμβαση της Πυροσβεστικής και του Δήμου Αγρινίου

Καθοριστική ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής και του Δήμου Αγρινίου στον Άγιο Ανδρέα Μακρυνείας με φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή της κοινότητας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα Παρασκευή (26.9.25) σε αγροτική περιοχή του Δ.Δ. Αγίου Ανδρέα. Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Αγρινίου, του σταθμού Γαβαλούς και της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με μηχανήματα και υδροφόρες, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Σε σχετική ανάρτηση ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, κ. Γιάννης Βασιλείου αναφέρει:

«Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή στο Δ.Δ Αγίου Ανδρέα. Μπράβο για άλλη μια φορά στην Πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου, τον πυροσβεστικό σταθμό Γαβαλούς και στους οδηγούς και χειριστές της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου.

Παροχή συνδρομής με δύο μηχανήματα έργου και 2 υδροφόρες. Ας ελπίσουμε να ήταν η τελευταία πυρκαγιά στην περιοχή μας».

Δείτε φωτογραφίες: