Φωτιά στο μουσικό σχολείο στην Παλλήνη

pallini-fotia
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (01.09.2025) στην περιοχή της Παλλήνης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο μουσικό σχολείο της Παλλήνης επί της οδού Ελπίδος. Άμεσα ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης ενώ έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

 

Η φωτιά πιθανότατα ξέσπασε λόγω εργασιών μόνωσης στην ταράτσα του κτιρίου. Στο κτίριο βρίσκονταν μόνο εκπαιδευτικοί, αφού σήμερα είναι η πρώτη μέρα για εκείνους που επιστρέφουν.

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.

Ετικέτες: ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΦΩΤΙΑ

