Φωτιά στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: Προκλήθηκε από έκρηξη μπαταρίας στο πατίνι γιατρού

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όταν ξέσπασε φωτιά από έκρηξη μπαταρίας σε πατίνι γιατρού, όπου βρίσκονταν σε γραφείο του 3ου ορόφου της Ορθοπαιδικής Κλινικής.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, την Τετάρτη (10.09.2025), πήρε φωτιά το πατίνι, κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί προληπτικά το Ιπποκράτειο νοσοκομείο και να κινητοποιηθεί άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία ώστε οι φλόγες να μην εξαπλωθούν. Στο σημείο μετέβησαν 15 πυροσβέστες με 6 υδροφόρα οχήματα και τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.

Από την φωτιά δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρει:

«Ο γιατρός πήρε το πατίνι στο γραφείο του γιατί φοβόταν κλοπή και συνέβη αυτό που συνέβη από την μπαταρία που προφανώς έκανε έκρηξη. Δεν επιτρέπεται να ανεβάζουμε μεταφορικά μέσα εντός των χώρων του νοσοκομείου. Θα πρέπει να μένουν στο parking του νοσοκομείου, το οποίο θα πρέπει να είναι φυλασσόμενο για να υπάρχει ασφάλεια.

Αν αισθανόταν ασφαλής ο γιατρός, και ο κάθε εργαζόμενος, δεν θα έπαιρνε το πατίνι μαζί του. Θα το άφηνε κάτω. Επειδή η φωτιά προήλθε από μπαταρία λιθίου δεν μπορούσαν τα πυροσβεστικά μέσα του νοσοκομείου να τη σβήσουν και τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν χειρότερα. Χρειάζεται προσοχή από όλους».

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi