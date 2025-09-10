Φωτιά στο Γηροκομείο Πάτρας: Αθωώνει τους 2 νεαρούς το νέο πόρισμα της Πυροσβεστικής

Σε ένα νέο, ανεπανάληπτο φιάσκο, φαίνεται πως οδηγείται η υπόθεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Γηροκομείο της Πάτρας. Ένα δεύτερο πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι δύο νεαροί, 25 και 21 ετών, που κατηγορούνται και έχουν προφυλακιστεί για εμπρησμό, είναι αθώοι.

Το δεύτερο πόρισμα «καίει» τις κατηγορίες

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το συμπληρωματικό πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, το οποίο παραδόθηκε στην ανακρίτρια Πατρών, αποκλείει το ενδεχόμενο του εμπρησμού στο συγκεκριμένο σημείο.

Το πόρισμα, το οποίο έχει έκταση 50 σελίδες, καταλήγει στο συμπέρασμα πως η φωτιά προκλήθηκε από «κηλίδωση», δηλαδή από αιωρούμενες καύτρες που μεταφέρθηκαν από το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το αρχικό πόρισμα της ΔΑΕΕ, το οποίο είχε καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα.

Ετοιμάζουν αίτηση αποφυλάκισης

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να στηρίξει τις αρχικές μαρτυρίες πλήθους κατοίκων της Πάτρας, αλλά και την υπερασπιστική γραμμή των δύο νεαρών, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή δήλωναν αθώοι. Πολλοί μάρτυρες είχαν καταθέσει πως οι δύο νέοι δεν ήταν υπαίτιοι για την πυρκαγιά, αλλά αντίθετα βοηθούσαν στην κατάσβεση ως εθελοντές.

Μετά την κατάθεση του νέου πορίσματος, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων ετοιμάζουν άμεσα αίτηση αποφυλάκισης, καθώς, όπως υποστηρίζουν, πλέον δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να στηρίζει τις κατηγορίες σε βάρος τους. Η υποστήριξη στους δύο νεαρούς από την τοπική κοινωνία της Πάτρας είναι μεγάλη, με περισσότερα από 8.000 άτομα να έχουν ήδη υπογράψει διαδικτυακό ψήφισμα για την άμεση απελευθέρωσή τους.

Ολόκληρο το ψήφισμα

Πριν λίγες ημέρες, μια καταστροφική πυρκαγιά χτύπησε την Πάτρα, προκαλώντας την μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην ιστορία της πόλης και προξενώντας τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο.

Μέσα στο χάος, δύο νέοι άνθρωποι όπως και χιλιάδες συμπολίτες τους στάθηκαν εθελοντικά στην πρώτη γραμμή, προσπαθώντας να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Κι όμως, αντί να αναγνωριστεί η προσφορά τους, συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν άδικα για εμπρησμό, με μοναδικό «στοιχείο» 4 αμφιλεγόμενων φωτογραφιών και την κατάθεση ενός ανθρώπου που παρουσιάστηκε ως «φωτογράφος».

Αυτόπτες μάρτυρες –ανάμεσά τους και ένστολος– κατέθεσαν υπέρ των δύο εθελοντών.

Το επίσημο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής (ΔΑΕΕ) είναι σαφές: η φωτιά στο σημείο δεν προήλθε από εμπρησμό, αλλά από “κηλίδωση”, δηλαδή καύτρα που μεταφέρθηκε από το κύριο μέτωπο της φωτιάς.

Παρά τα αδιάσειστα στοιχεία, οι δύο νέοι οδηγήθηκαν σε προφυλάκιση και κινδυνεύουν να παραμείνουν στη φυλακή για έως και 16 μήνες μέχρι τη δίκη τους.

Μιλάμε για μια κραυγαλέα αδικία που καταστρέφει τις ζωές δύο νέων ανθρώπων και στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα σε κάθε εθελοντή αυτής της χώρας.

Ζητούμε:

Την άμεση αποφυλάκιση των δύο εθελοντών.

Την άμεση και δίκαιη εκδίκαση της υπόθεσης.

Την απόδοση ευθυνών σε όσους με ψευδείς μαρτυρίες συνέβαλαν στη συκοφαντία και την ψυχική τους εξόντωση.

Η αλήθεια δεν μπορεί να μένει φυλακισμένη.

Στηρίξτε με την υπογραφή σας – για τη δικαιοσύνη, για την αλήθεια, για την αξιοπρέπεια.

