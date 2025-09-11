Φωτιά στο Αιτωλικό πίσω από το Κέντρο Υγείας – Άμεση αντίδραση της Πυροσβεστικής

Άμεση ήταν η αντίδραση της Πυροσβεστικής σε φωτιά που ξέσπασε στο Αιτωλικό Μεσολογγίου, πίσω από το Κέντρο Υγείας.

Η μικρή έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Πέμπτη (11.9.25) πίσω από το Κέντρο Υγείας Αιτωλικού. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου και της ΕΛ.ΑΣ. για την κατάσβεση.

Ευτυχώς, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο. Στο σημείο βρισκόταν και όχημα του Δήμου Μεσολογγίου για την παροχή συνδρομής.

Οι αρχές παραμένουν στο σημείο μέχρι να βεβαιωθούν ότι η φωτιά έχει πλήρως κατασβεστεί.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: messolonghivoice.gr