«Φωτιά» στις τιμές των φρούτων - Οι λόγοι για την ακρίβεια στα εποχικά προϊόντα

Ραγδαία άνοδος καταγράφηκε εν μέσω θέρους στις τιμές παραγωγού στα φρούτα, όπως έδειξε η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι τιμές των φρούτων -όταν βγαίνουν από το χωράφι του παραγωγού- τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 48,7% σε ετήσια βάση, και με μηνιαία μεταβολή +18,5% έναντι Ιουνίου. Ο συνολικός δείκτης εκροών της γεωργίας κινήθηκε στο +4,5%, με την υποομάδα των φρούτων να αποτελεί, προφανώς, τον βασικό παράγοντα της ανόδου.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο δείκτης τιμών εισροών στη γεωργία υποχώρησε κατά 1,4% σε ετήσια βάση, που σημαίνει πως εξοπλισμοί και υλικά που είναι απαραίτητα στην παραγωγή, ήταν πιο φθηνά σε σχέση με πέρυσι.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κινητός μέσος όρος 12μήνου του γενικού δείκτη εκροών παραμένει μειωμένος κατά 2,4%, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η έντονη άνοδος στα φρούτων είναι σχετικά πρόσφατη. Στις εισροές, η πτώση προήλθε κυρίως από τα αναλώσιμα μέσα και ιδιαίτερα από την ενέργεια και τα λιπαντικά.

Μικρότερη, προς το παρόν, η αποτύπωση στο ράφι

Παρά την άνοδο στις τιμές των φρούτων και σε επίπεδο καταναλωτή, είναι γεγονός πως η μεταβολή στις τιμές καταναλωτή είναι μικρότερη. Τον Αύγουστο 2025, η κατηγορία «φρούτα» στο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ήταν υψηλότερη κατά 11,6% σε ετήσια βάση, (με γενικό πληθωρισμό στο 2,9%).

Η διαφορά με τις τιμές παραγωγού μπορεί να εξηγηθεί από την χρονική υστέρηση στη μετάδοση των μεταβολών των τιμών, κάτι που σημαίνει πως δεν θα πρέπει να αποκλειστεί μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές καταναλωτή προσεχώς.

Γιατί αυξάνονται οι τιμές παραγωγού

Όπως φαίνεται και από την πτώση των τιμών εισροών, η άνοδος στις εκροές δεν οφείλεται σε μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος, αλλά σε σημαντικά προβλήματα από την πλευρά της προσφοράς. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, φέτος η προσφορά σε βασικές θερινές κατηγορίες ήταν αισθητά περιορισμένη.

Η παραγωγή ροδάκινων και νεκταρινιών εκτιμάται μειωμένη περίπου κατά 21% έναντι του 2024, λόγω παγετών, χαλαζοπτώσεων και ασταθών συνθηκών την άνοιξη, με μεγαλύτερη ένταση σε Πέλλα και Ημαθία.

Στα κεράσια, οι παγετοί Μαρτίου και οι κακοκαιρίες οδήγησαν στη χαμηλότερη παραγωγή των τελευταίων ετών, ενισχύοντας τις τιμές.

Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι γεωργικές τιμές εκροών κινήθηκαν ανοδικά (περίπου +5,6% το β’ τρίμηνο), όμως η άνοδος στα φρούτα στην Ελλάδα ξεπέρασε σημαντικά τον μέσο όρο, στοιχείο που δείχνει τοπικές ιδιαιτερότητες στην προσφορά. Παρά την αύξηση των εισαγωγών, αυτές δεν επαρκούν για να καλύψουν τα κενά της εγχώριας παραγωγής στις κρίσιμες καλοκαιρινές εβδομάδες.

Τώρα, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στα μήλα, τα αχλάδια και στα πρώιμα εσπεριδοειδή. Εάν οι καιρικές συνθήκες ομαλοποιηθούν και οι ροές εισαγωγών λειτουργήσουν απρόσκοπτα, οι πιέσεις στο ράφι μπορούν να μετριαστούν. Αντίθετα, τυχόν νέα διαταραχή στην προσφορά θα διατηρήσει υψηλές τιμές τουλάχιστον έως την ολοκλήρωση της τρέχουσας εμπορικής περιόδου.

newsit.gr