Φωτιά στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου: Καθοριστική η συμβολή του Δήμου σε μία ακόμη κατάσβεση

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση του Δήμου Αγρινίου στη Μεγάλη Χώρα, για την κατάσβεση μίας ακόμη φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή.

Σε σχετική ανάρτηση ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, κ. Γιάννης Βασιλείου αναφέρει:

«Συνδρομή στην Πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου σε πυρκαγιά στην Μεγάλη Χώρα Αγρινίου.
Ο Δήμος Αγρινίου παρείχε συνδρομή στην Πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου με 3 μηχανήματα έργου,3 υδροφόρες,1φορτωτη και 2 φορτηγά.
Ας ελπίσουμε ότι είναι η τελευταία πυρκαγιά στην περιοχή μας».
Δείτε φωτογραφίες:

