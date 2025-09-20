Φωτιά σε ψητοπωλείο στο Μεσολόγγι - Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε ψητοπωλείο στο Μεσολόγγι - Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Το πρωί του Σαββάτου (20.09.25) ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μεσολόγγι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην καμινάδα ψησταριάς.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβηστεί πριν πάρει διαστάσεις.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές φαίνεται να περιορίζονται στο σημείο εκδήλωσης της φωτιάς.

Φωτιά σε ψητοπωλείο στο Μεσολόγγι - Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

messolonghivoice.gr

Ετικέτες: Μεσολόγγι, ΦΩΤΙΑ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;