Φωτιά σε ψητοπωλείο στο Μεσολόγγι - Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Το πρωί του Σαββάτου (20.09.25) ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μεσολόγγι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην καμινάδα ψησταριάς.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβηστεί πριν πάρει διαστάσεις.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές φαίνεται να περιορίζονται στο σημείο εκδήλωσης της φωτιάς.

