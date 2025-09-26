Φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς σούπερ μάρκετ στο Χαλκιόπουλο – Έκκληση για στήριξη της οικογένειας

Ένα σοβαρό περιστατικό συγκλονίζει Χαλκιόπουλο Βάλτου, καθώς φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς σούπερ μάρκετ, με τους φορείς της περιοχής να καλούν σε στήριξη της οικογένειας.

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 ξέσπασε πυρκαγιά στο Σούπερ Μάρκετ του Στάθη Προύντζου στο Νέο Χαλκιόπουλο, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή των εμπορευμάτων και σοβαρές ζημιές στο κτίριο.

Αν και το επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, εκτιμάται ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στα καλώδια και τις πρίζες των ψυγείων. Η καταστροφή αυτή συνιστά μεγάλο πλήγμα για την οικογένεια του Στάθη και της Χρυσούλας Προύντζου, οι οποίοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με έναν δύσκολο οικονομικό αγώνα για την επαναλειτουργία της επιχείρησής τους.

Ο Σύλλογος Χαλκιοπουλιτών Αττικής – Πειραιά «Ο Άγιος Ανδρέας ο Ερημίτης», σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα Χαλκιοπούλων, τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Νέου Χαλκιόπουλου και τον Αθλητικό Όμιλο «Ίναχος Βάλτου», απευθύνουν κάλεσμα αλληλεγγύης στους συγχωριανούς και φίλους.

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν την οικογένεια μπορούν να καταθέσουν οποιοδήποτε ποσό στον παρακάτω λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:

ΙΒΑΝ: GR58 0171 2660 0062 6613 7647 496 – Δικαιούχος: Μακρή Α. Χρυσούλα (Εμπορικός Λογαριασμός).

Με το σύνθημα «Όλοι μαζί μπορούμε… ξανά», οι φορείς της περιοχής υπογραμμίζουν ότι η συλλογική δύναμη και η αλληλεγγύη μπορούν να δώσουν ελπίδα και να στηρίξουν ουσιαστικά όσους βρέθηκαν σε δυσχερή θέση.