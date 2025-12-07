Φωταγωγήθηκε υπό βροχή το χριστουγεννιάτικο δένδρο στο Θέρμο

Παρά το επίμονο ψιλόβροχο που έπεφτε από νωρίς το απόγευμα, δεκάδες δημότες του Θέρμου επισκέπτες ,συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία για να παρακολουθήσουν, τη φετινή φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Με ομπρέλες στα χέρια αλλά γιορτινή διάθεση, μικροί και μεγάλοι έδωσαν χρώμα και ζωντάνια στη χειμωνιάτικη βραδιά. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο , στολισμένο με εκατοντάδες λαμπιόνια και παραδοσιακές γιορτινές φιγούρες, άναψε λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα, σκορπίζοντας λάμψη σε ολόκληρη την πλατεία.

Η στιγμή της φωταγώγησης συνοδεύτηκε από χειροκροτήματα του κόσμου, ενώ μικροί και μεγάλη τραγούδησαν χριστουγεννιάτικες μελωδίες, δημιουργώντας μια ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο Δήμαρχος Θέρμου απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, ευχαριστώντας τους δημότες για την παρουσία τους και στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και ενότητας ενόψει των εορτών. «Οι γιορτές είναι για να μας φέρνουν κοντά, ανεξάρτητα από τον καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παιδιά συμμετείχαν σε χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες, ενώ στον χώρο μοιράστηκαν ζεστά ροφήματα και γλυκίσματα, προσφέροντας μια επιπλέον νότα φιλοξενίας στη βραδιά. Μετά τη φωταγώγηση, το κοινό μετακινήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου άνοιξε επίσημα η “ Θερμοχώρα 2025 ” με ένα πλούσιο πρόγραμμα θεαμάτων και εκπλήξεων.

Οι μικροί και μεγάλοι επισκέπτες απόλαυσαν:

Εντυπωσιακή εμφάνιση ξυλοπόδαρου

Το διαδραστικό πρόγραμμα «Magic Christmas Flash Tree» με ταχυδακτυλουργό και stand-up comedy

Fire Show που εντυπωσίασε με τις φλεγόμενες χορευτικές επιδείξεις

Γλυκίσματα και ελεύθερη πρόσβαση στο σιντριβάνι σοκολάτας, που αποτέλεσε πόλο έλξης για μικρούς φίλους.

Παρά τη βροχή, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, δίνοντας επίσημα το έναυσμα για τις εορταστικές δράσεις που θα ακολουθήσουν στο Δήμο Θέρμου τις επόμενες ημέρες.