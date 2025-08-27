"Φορεσιά: Ένδυμα Ζωής" - Έκθεση στην Παλιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου

Στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Αγρινίου, λειτουργεί έκθεση στον χώρο της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς με τίτλο: «Φορεσιά: Ένδυμα Ζωής - Που μένει ανεξίτηλο στο πέρασμα του χρόνου».

Η έκθεση μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε πώς το ένδυμα γίνεται σύμβολο ταυτότητας, μνήμης και πολιτισμού. Η φορεσιά κάθε τόπου είναι ένα μικρό ταξίδι στον τρόπο ζωής μιας χώρας. Γνωρίστε και θαυμάστε τα χρώματα, τα σχέδια και την απλότητα με την οποία αφηγείται η κάθε φορεσιά, την ιστορία και την ψυχή κάθε τόπου.

Περιλαμβάνει παραδοσιακές ανδρικές και γυναικείες φορεσιές από την Αιτωλοακαρνανία καθώς και άλλες περιοχές της Ελλάδας, οπλισμό και κοσμήματα φορεσιών, ενώ εκτίθενται και στολές που προσέφεραν τα ξένα χορευτικά συγκροτήματα που συμμετέχουν στο φετινό φεστιβάλ.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή έως τις 28 Αυγούστου, με ωράριο λειτουργίας 10:00 -13:00 & 19:00 - 21:00.

kalyvia.gr