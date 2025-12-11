Φόρεσε τα γιορτινά της η Άρτα – Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία

Σε μια άκρως χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα τυλίχθηκε η Άρτα καθώς φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία, δίνοντας έτσι επίσημα το σύνθημα για την έναρξη της πιο όμορφης και φωτεινής περιόδου του χρόνου.

Από νωρίς το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (9.12.25), η πλατεία γέμισε ασφυκτικά από μικρούς και μεγάλους που περίμεναν με χαρά την έναρξη των μουσικών δρώμενων, τη μεγάλη στιγμή της φωταγώγησης του Δέντρου και τη συναυλία της Ανδρομάχης.

Τη γιορτινή βραδιά άνοιξε ο δήμαρχος Αρταίων, Χριστόφορος Σιαφάκας, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό, ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία της εκδήλωσης και ευχήθηκε σε όλους «Καλά Χριστούγεννα».

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Νίκος Κέφης, ο οποίος απηύθυνε θερμές ευχές για τις ημέρες των γιορτών, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ευχαρίστησή του σε όλους τους συμμετέχοντες και συντελεστές της βραδιάς.

Μία από τις πιο τρυφερές και ξεχωριστές στιγμές ήταν όταν τα παιδιά, με τις όμορφές τους φωνές, τραγούδησαν κάλαντα και χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Τα παιδιά του Δημοτικού Ωδείου Άρτας με τη δασκάλα τους Νέλλυ Στοχοσίδου, η Φιλαρμονική του «ΣΚΟΥΦΑ» με τον μαέστρο τον Αντώνη Κατσαούνο, καθώς και η παιδική χορωδία του Συλλόγου «Ο Μακρυγιάννης» στόλισαν μουσικά τη βραδιά και μέτρησαν αντίστροφα για το άναμμα του δέντρου. Τη στιγμή της φωταγώγησης, ο ουρανός γέμισε με πολύχρωμα φαναράκια, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη μαγεία.

Ακολούθησε η μεγάλη συναυλία, της αγαπημένης καλλιτέχνιδας Ανδρομάχης, η οποία ξεσήκωσε το κοινό. Ιδιαίτερα η νεολαία έδωσε δυναμικό «παρών», γεμίζοντας την πλατεία και ανεβάζοντας τη διασκέδαση στα ύψη.

Ο Δήμος Αρταίων ευχαριστεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άρτας «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» τον Μ/Φ Σύλλογο Άρτας «Ο ΣΚΟΥΦΑΣ» με τη Φιλαρμονική του καθώς και το Δημοτικό Ωδείο Άρτας για τη συμμετοχή τους στη γιορτινή βραδιά, αλλά και όλους όσοι το βράδυ της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, γιόρτασαν στην κεντρική πλατεία.

Ευχαριστεί θερμά τους μαθητές του ΣΑΕΚ Άρτας του τμήματος Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, για τα καταπληκτικά γλυκίσματα που προσέφεραν στους παραβρισκόμενους και που όλες τις ημέρες των Χριστουγέννων θα βρίσκονται στην πλατεία για να κερνάνε γλυκά.

«Γιορτινές μέρες, μέρες χαράς, αγάπης και διασκέδασης. Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά σε όλους!», εύχεται ο Δήμος Αρταίων στη σχετική ενημέρωση.