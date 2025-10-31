Φόνος στις φυλακές Αγιάς Χανίων: Ομολογεί αλλά δεν τον πιστεύουν!

Ένας κρατούμενος που ομολογεί φόνο αλλά δεν γίνεται πιστευτός και ένας που αρνείται τα πάντα αλλά καταδικάζεται για φόνο, είναι οι δύο κατηγορούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή μέσα στο κατάστημα κράτησης Χανίων, τον Μάρτιο του 2015, στο πλαίσιο της οποίας είχε τραυματιστεί ένας Γεωργιανός κρατούμενος που πέθανε μία μέρα μετά, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Στις 7 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης η δίκη από αναίρεση (επ’ ωφελεία του κατηγορουμένου) ενώ για την υπόθεση έχουν κριθεί ένοχοι ως εξής:

Ο πρώτος που αρνείται τα πάντα, για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο δεύτερο που ομολογεί τον φόνο, για συνέργεια.

Την ίδια μέρα, θα γίνει, για πρώτη φορά στα δικαστήρια των Χανίων, επισκόπηση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες των φυλακών που έχουν καταγράψει την συμπλοκή που έλαβε χώρα εκείνη την ημέρα.

Πρόκειται για καυγά μεταξύ Αλβανών και Γεωργιανών κρατουμένων που ξεκίνησε από το ισόγειο και μεταφέρθηκε στον πρώτο όροφο.

Ο δράστης την ώρα του καυγά επιτέθηκε στο θύμα με αυτοσχέδιο μαχαίρι το οποίο βρέθηκε στο σημείο που υπέδειξε ο δεύτερος μετά την ομολογία του, η οποία όμως εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με δυσπιστία. Και οι δύο είναι Αλβανοί πολίτες, βαρυποινίτες.

Πρώτος μάρτυρας κατέθεσε ένας αστυνόμος που συμμετείχε στη δύναμη που επιλήφθηκε στο συμβάν μετά από ενημέρωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Όπως εξήγησε ο δεύτερος μπορεί να ομολόγησε αλλά δεν μπορεί να το έκανε καθώς φαίνεται ότι και πριν και μετά το μαχαίρωμα, συνεχίζει να συμμετέχει στη συμπλοκή. Ως προς το γιατί να ομολογήσει μια δολοφονία που δεν έκανε, απάντησε ότι «δεν ξέρω τι υποχρεώσεις έχει ο ένας στον άλλο ή τι ποινή έχει ο καθένας».

Μην κάνετε φασαρία, κοιμόμαστε»

Ο δεύτερος μάρτυρας, σωφρονιστικός υπάλληλος, κατέθεσε πως έγινε μια φασαρία στον προαύλιο χώρο από τους Γεωργιανούς που έπαιζαν ποδόσφαιρο έξω από τα παράθυρά τους και οι Αλβανοί ενοχλήθηκαν. «Φώναζαν φύγετε κάνετε φασαρία, κοιμόμαστε» ανέφερε εξηγώντας ότι στη συνέχεια η φασαρία μεταφέρθηκε στον όροφο.

Δυο μέρες μετά ο δεύετερος παρέδωσε το μαχαίρι και το πήρε πάνω του.

«Μας είπε, εγώ το έκανα»

Στη συνέχεια, κατέθεσε ο αρχιφύλακας και ο τότε διευθυντής των φυλακών, σημειώνοντας πως δύο μέρες μετά το συμβάν, ο δεύτερος ζήτησε να δει τον διευθυντή και του είπε ότι ο δράστης ήταν ο ίδιος και μάλιστα υπέδειξε το σημείο όπου βρισκόταν το μαχαίρι, πίσω από το ψυγείο του καφενείου των φυλακών που είχε αναλάβει ο ίδιος να λειτουργεί.

Ο διευθυντής των φυλακών αναφέρθηκε στην ομολογία του δεύτερου λέγοντας πως δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά κάτι ανάλογο ενώ τόνισε ακόμα πως του είπε ότι υπήρχαν εντάσεις με τους Γεωργιανούς γιατί έκαναν φασαρίες και δεν πλήρωναν στο καφενείο.

