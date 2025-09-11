Φονική σύγκρουση στην Παναγοπούλα: ΙΧ έκανε τούμπες και τυλίχθηκε στις φλόγες – 1 νεκρός, 2 τραυματίες

Φονικό τροχαίο ατύχημα με ένα νεκρό και δύο τραυματίες στην Παναγοπούλα, στο ρεύμα προς Πάτρα, όταν ΙΧ τούμπαρε και τυλίχθηκε στις φλόγες.

 

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11.9.25) στην Ολυμπία οδό λίγο (πριν τις 8) πριν το τούνελ της Παναγοπούλας. O οδηγός ενός Yaris επιχείρησε να κάνει προσπεραση σε ένα Ford Raptor, το ακούμπησε στο πίσω μέρις, έφερε 3 τούμπες και ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου και έπιασε φωτιά.

Ο οδηγός του (ή η οδηγός)  βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητο. Οι δύο άλλοι επιβάτες του raptor έχουν τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο. Ερευνες διενεργεί η Τροχαία εθνικών οδών.

Πηγή: flamis.gr

11 Σεπ 2025

Ετικέτες: νεκρός, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑ ΑΧΑΙΑΣ, συγκρουση, ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

