Φώκια έκανε ηλιοθεραπεία στην παραλία Γυάλα της Σύμης

Μία ιδιαίτερη παρουσία είχαν την τύχη να απολαύσουν οι λουόμενοι στην παραλία Γυάλα στο Νημποριό της Σύμης, καθώς μία φώκια τους συνόδευσε στο μπάνιο τους, κάνοντας ηλιοθεραπεία

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το Symi Tv, η φώκια βγήκε από τη θάλασσα και έκανε την ηλιοθεραπεία της στην αμμουδιά, απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη μέρα στο νησί.

Πάντως, οι περαστικοί απόλαυσαν τη «συντροφιά» της φώκιας, καθώς την έβγαλαν φωτογραφίες και βίντεο.

