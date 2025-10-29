Φωκάς Ευαγγελινός: «Η πρώτη μου δουλειά ήταν ως χορευτής του Γιώργου Μαρίνου»

Στη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαρίνο πριν από περίπου σαράντα χρόνια ανέτρεξε ο Νεοχωρίτης χορογράφος, Φωκάς Ευαγγελινός.

Ο γνωστός χορογράφος τον περιέγραψε ως έναν «γλυκύτατο άνθρωπο» και έναν «σπουδαίο καλλιτέχνη» και εξομολογήθηκε πως θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη του οι στιγμές που μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους συνύπαρξης το 1987.

Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, ο Φωκάς Ευαγγελινός εξήγησε ότι η πρώτη του δουλειά ως χορευτής ήταν στο πλευρό του Γιώργου Μαρίνου. Μιλώντας για εκείνον, ο χορογράφος υπογράμμισε τόσο την καλλιτεχνική υπόσταση του showman όσο και την ποιότητα του χαρακτήρα του.

«Η πρώτη μου ήταν ως χορευτής στη Μέδουσα με τον Γιώργο Μαρίνο. Είναι από τα πράγματα που δε θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου με αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μου που μου ανοίγονται πόρτες. Μπήκα στον Γιώργο Μαρίνο ως χορευτής κι εγώ δεν έφευγα. Ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Εμένα προσωπικά με λάτρευε και συνεχίσαμε μετά τη σχέση μας. Με αγαπούσε πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

«Και τότε ήταν η πρώτη δουλειά του Μανώλη Παντελιδάκη – να δεις κάποιοι κύκλοι πώς έρχονται- ήμαστε άγγελοι και τραγουδούσαμε το τραγούδι ”Τρεις αγγέλοι ζωγραφίσαν με κραγιόνια βυσσινιά….” και βγαίναμε αγγελούδια εμείς γυμνοί, με ένα βρακάκι και φτερούγες που τις είχε κάνει ο Μανώλης, το 1987», συμπλήρωσε.

Πηγή: protothema.gr