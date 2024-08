Φοιτητική στέγη: Κανένα ενδιαφέρον για το διαγωνισμό στο Αγρίνιο

Ανακαινίζονται οι φοιτητικές εστίες σε Πάτρα και Μεσολόγγι

Πρύτανης Χρ. Μπούρας: Το θέμα των υποδομών του Αγρινίου παραμένει άλυτο, δεν έχω ενοχληθεί από κάποιον με κάποια ιδέα

Εκ διαμέτρου αντίθετη η εικόνα στις τρεις πόλεις όπου λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πατρών σε ό, τι αφορά την φοιτητική στέγη, με το Αγρίνιο να είναι «εκτός χάρτη» για ακόμη μια χρονιά. Το Πανεπιστήμιο ήδη υποδέχεται πρωτοετείς φοιτητές και τους γονείς τους αυτές τις μέρες για αναζήτηση στέγης, με την επιλογή της φοιτητικής εστίας να υπάρχει φυσικά στην Πάτρα αλλά και στο Μεσολόγγι, παρότι εδώ οι αριθμοί είναι σαφώς μικρότεροι.

Αντίθετα, παρότι στο Αγρίνιο το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων κάλυψε το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων σε πρωτοετείς, κάτι που δεν συνέβη με τα υπόλοιπα τμήματα, για Πέμπτη χρονιά η συζήτηση περιφέρεται γύρω από το αν θα υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον από ξενοδοχεία που θα διαθέσουν κάποια δωμάτια για φοιτητές συμμετέχοντας στον σχετικό διαγωνισμό.

Σε Πάτρα και Μεσολόγγι όχι μόνο υπάρχουν φοιτητικές εστίες αλλά αρκετά δωμάτια ανακαινίστηκαν και μάλιστα ενημέρωσε σχετικά στο Facebook ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας. «Κάθε φοιτήτρια ή φοιτητής που πληροί τα κριτήρια θα πάρει δωμάτιο πλήρως εξοπλισμένο, στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών , το αργότερο αρχάς Νοεμβρίου.

Στις Πανεπιστημιουπόλεις στο Ρίο, στο Κουκούλι και στο Μεσολόγγι θα διατεθούν δωμάτια ανακαινισμένα στις Φοιτητικές Εστίες. Ενώ στο Μεσολόγγι θα υπάρχουν δωμάτια και σε ξενοδοχεία. Στο Αγρίνιο τρέχει διαγωνισμός για ξενοδοχεία», έγραψε, για να συμπληρώσει το ρητό της Ιωάννας της Λωραίνης “Do not be afraid to stand up for what you believe in, even if you stand alone”, δηλαδή «μην φοβάσαι να μείνεις σταθερός σε όσα πιστεύεις, ακόμη κι αν είσαι μόνος σου»…

Σε επικοινωνία της «Σ» με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστο Μπούρα, διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος έχει μείνει ακίνητος στο θέμα αυτό. «Σε ό, τι αφορά το Αγρίνιο, δυστυχώς δεν έχω κανένα νέο. Και στον φετινό διαγωνισμό δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος , όπως έχει γίνει και με τους προηγούμενους. Έχω κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, το Πανεπιστήμιο «τρέχει» αλλά το θέμα των υποδομών του Αγρινίου παραμένει άλυτο. Δεν έχω ενοχληθεί από κάποιον με κάποια ιδέα για το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το σημείο όπου είμαστε. Είναι στην σκέψη μου να ζητήσω κάποια αύξηση στο φοιτητικό επίδομα στέγης ειδικά για περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν εστίες, όπως στο Αγρίνιο, όμως δεν ξέρω κατά πόσον κάτι τέτοιο θα εισακουστεί», εξηγεί ο κ. Μπούρας.

Να σημειωθεί ότι ακριβώς πέρυσι τέτοια εποχή ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών έλεγε στην «Συνείδηση»: "Δεν είναι κάτι καινούργιο. Εδώ και πέντε χρόνια προσπαθώ να βρω μέρος για διαμονή φοιτητών στο Αγρίνιο! Τίποτε... Τα έχω πει στις τοπικές αρχές, στους εκλεγμένους, σε οικονομικούς παράγοντες, σε όλους. Από τον Σεπτέμβριο πάλι θα κάνω τον διαγωνισμό αλλά, να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι αισιόδοξος"!

Η όλη ιστορία ανυπαρξίας φοιτητικής εστίας στο Αγρίνιο και το θέμα με την φιλοξενία σε ξενοδοχεία υπάρχει από το 2018 ενώ από το 2020 οι άγονοι διαγωνισμοί επαναλαμβάνονται. Οι ίδιοι οι ξενοδόχοι του Αγρινίου επανειλημμένως έχουν εξηγήσει ότι τα όσα προβλέπει ο διαγωνισμός για την τιμή που πληρώνει το Πανεπιστήμιο κι αυτά που πρέπει να παρέχουν απλά δεν συμφέρουν κανένα ώστε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Η λογική λέει ότι μόνο με κρατική παρέμβαση ή με κάποια επιδότηση θα μπορούσε να γίνει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση.

Πάντως, όλοι γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι σε βάρος των τμημάτων του Αγρινίου διότι το αν θα αναπτυχθούν ή θα αφανιστούν μπορεί να εκτιμηθεί και βάσει του αν παρέχουν φοιτητική στέγη ή όχι…

Γιάννης Συμψηρής - Εφημερίδα Συνείδηση