Φοιτητική Εστία Μεσολογγίου: Η Σοφία Ζαχαράκη σήμερα κόβει την κορδέλα στα ανακαινισμένα δωμάτια

Η Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί σήμερα στο Μεσολόγγι, θα κόψει την κορδέλα στα ανακαινισμένα δωμάτια στην Φοιτητική Εστία.

Με την παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, τα εγκαίνια 38 πλήρως ανακαινισμένων και εξοπλισμένων δωματίων στη φοιτητική εστία της Πανεπιστημιούπολης Μεσολογγίου, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο thebest.gr, υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης στη φοιτητική μέριμνα: «Παραλάβαμε το 2020 μόλις δέκα δωμάτια σε άσχημη κατάσταση. Σήμερα, με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας, παραδίδουμε 38 δωμάτια, τα οποία είναι εξοπλισμένα με ξενοδοχειακές προδιαγραφές, κλιματισμό (ψύξη -θέρμανση), ψυγείο και μικρή κουζίνα».

Πέρα από τα δωμάτια, η νέα υποδομή περιλαμβάνει:

· Αίθουσα υπολογιστών για μελέτη και πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες.

· Αίθουσα λόμπι, έναν χώρο συνάντησης των φοιτητών.

· Αίθουσα με πλυντήρια και στεγνωτήρια, για την κάλυψη βασικών αναγκών καθημερινότητας.

Τα νέα δωμάτια θα διατεθούν σε φοιτητές και φοιτήτριες που πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια στέγασης, ανακουφίζοντας σημαντικά όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες ανεύρεσης κατοικίας.

Η Πρυτανική Αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών, θέτοντας τις συγκεκριμένες δράσεις σε υψηλή προτεραιότητα. Η επένδυση στις υποδομές φιλοξενίας εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναβάθμισης των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, που έχει ξεκινήσει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας τα τελευταία χρόνια, με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και σπουδών των φοιτητών του.

thebest.gr